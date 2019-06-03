В России запущен первый сервис подписки на автомобили

Volvo запустила первый в России сервис подписки на автомобили. По сути, это аренда машины премиум-класса на год, которая избавляет пользователя от забот, связанных с покупкой машины, обслуживанием и дальнейшей перепродажей, сообщается на сайте автопроизводителя.

Подписчики сервиса получат в пользование абсолютно новый автомобиль Volvo, зарегистрированный в ГИБДД, имеющий госномер и застрахованный по ОСАГО и КАСКО.

В подписку также входят: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, помощь на дорогах, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД и выделенная служба поддержки клиентов.

В свою очередь клиент должен исправно оплачивать парковку, мойку и заправку машины.

Первыми автомобилями по подписке Volvo Car Drive будут полноприводные кроссоверы Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 на 249 лошадиных сил. Ежемесячно подписка на такой автомобиль обойдется в 59 500 рублей.

В первый год работы сервиса количество машин будет ограничено.

Оформить долгосрочную аренду смогут граждане России старше 25 лет, успешно прошедшие скоринг платежеспособности. Первоначальный взнос или залог при этом не требуется.

Напомним, ранее в России стартовал прием заказов на новый универсал Volvo V60 Cross Country. Рекомендованная розничная цена на автомобиль - от 3,069 миллиона рублей.