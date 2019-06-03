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03.06.2019 19:57
Рубрика: Легковые авто

В России запущен первый сервис подписки на автомобили

Текст: Яна Шамаева
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Volvo запустила первый в России сервис подписки на автомобили. По сути, это аренда машины премиум-класса на год, которая избавляет пользователя от забот, связанных с покупкой машины, обслуживанием и дальнейшей перепродажей, сообщается на сайте автопроизводителя.

Подписчики сервиса получат в пользование абсолютно новый автомобиль Volvo, зарегистрированный в ГИБДД, имеющий госномер и застрахованный по ОСАГО и КАСКО.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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В подписку также входят: регулярное техобслуживание, сезонная замена колес и их хранение, помощь на дорогах, обработка и автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД и выделенная служба поддержки клиентов.

В свою очередь клиент должен исправно оплачивать парковку, мойку и заправку машины.

Первыми автомобилями по подписке Volvo Car Drive будут полноприводные кроссоверы Volvo XC60 в топовой комплектации Inscription с бензиновым двигателем Т5 на 249 лошадиных сил. Ежемесячно подписка на такой автомобиль обойдется в 59 500 рублей.

В первый год работы сервиса количество машин будет ограничено.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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Оформить долгосрочную аренду смогут граждане России старше 25 лет, успешно прошедшие скоринг платежеспособности. Первоначальный взнос или залог при этом не требуется.

Напомним, ранее в России стартовал прием заказов на новый универсал Volvo V60 Cross Country. Рекомендованная розничная цена на автомобиль - от 3,069 миллиона рублей.

#Volvo