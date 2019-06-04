Королева на каблуках: первый тест-драйв вседорожной Lada Granta

Lada Granta - королева российского авторынка. И с этим будет спорить только сумасшедший. В прошлом году Lada лишила универсал и хэтчбек семейства Kalina суверенности и автономии, определив их в клан Granta, где были только лифтбек и седан. Модели прошли рестайлинг под общей фамилией и преспокойно пожинают плоды модернизации. Последним аккордом в этой многоходовке Lada стало появление кросс-версии универсала Granta, которая обязательно обратит на себя внимание. Развязывать спор на предмет, можно ли считать такие версии машин кроссоверами, мы не станем, потому что в этой битве мнений полягут миллионы нервных клеток, а их обладатели в который раз вспомнят, что у каждого своя правда.

Внешность и салон с "сюрпризом"

Костюмчик действительно хорош. Lada Granta Cross в отличие от кросс-версии Kalina не выглядит родственником, приехавшим из глухой деревни в наряде, которому там завидовал даже председатель. Новая модель не смотрится как-то особенно, она смотрится на уровне. И понятно недовольство фанатов Lada Vesta, от которых можно услышать упрёки по поводу такого подхода, когда все модели причесаны под одну гребёнку.

Концепция внешности Granta Cross кардинально не отличается от обычной версии универсала, но есть ряд элементов, которые делают образ ярче и выразительнее: защитные накладки из неокрашенного пластика, другая бамперная группа с серебристыми накладками снизу в стиле SUV, новый цвет "Аурум", который впервые дебютирует на Granta Cross (он как нельзя под стать королеве), 15-дюймовые колёсные диски нового дизайна, корпуса зеркал заднего вида под чёрный лак.

Никаких изменений в архитектуре салона нет, но и здесь Lada умело играет с акцентами: контрастные оранжевые вставки в обивке сидений и дверных картах (для тех, кто радикально против такого "кричащего" подхода, доступна более спокойная серая гамма), приборная панель с превалирующим оранжевым в разметке шкал, вставки под чёрный лак, например в блоке управления климат-системой. Не может не привлечь и повышенная практичность: задняя часть передних сидений отделана эко-кожей, что должно упростить уход за салоном.

"Сюрприз" заключается в характерном щелчке при открытии бокса, расположенного над центральными воздуховодами. Lada объясняет это тем, что от повышенной температуры в регионе, где проходил тест-драйв новинки, пластик повело. Надеемся, что это действительно так.

Клиренс и отсутствие ESC

Как бы ни был приятен внешний лоск новинки, многих в первую очередь интересует клиренс автомобиля. Заявленное автопроизводителем значение - 198 мм. Этот параметр актуален при замере под картером двигателя при снаряжённой массе. При полной нагрузке значение уменьшается до 182 мм. И здесь стоит учесть, что АвтоВАЗ изменил методику подсчёта данного параметра - теперь это честные значения. Приподнять универсал помогла модернизация подвески и шины размерностью 195/55 модели Pirelli Cinturato P1.

Увеличенный клиренс позволил вволю порезвиться - устроить настоящий кросс на поле со сложным рельефом. Угол въезда радует - 18,9, это больше, чем у одного из ближайших конкурентов Renault Sandero Stepway, а вот по углу съезда Granta Cross проигрывает - 26,1. Однако тут стоит напомнить: "француз" - хэтчбек, а Granta - универсал, что буквально означает более длинный задний свес.

Также акцентируем внимание на том, что у Lada Granta Cross нет системы стабилизации ESC, что обусловлено, как говорят представители Lada, логикой комплектаций. Техническая возможность установки ассистента есть, но давайте отмотаем немножечко назад и вспомним ситуацию с высоким хэтчем Lada Xray. Модель изначально оснащалась неотключаемой системой стабилизации, но потребители очень попросили инженеров АвтоВАЗа реализовать функцию её деактивации, чтобы преодоление скользкого покрытия не превращалось в квест. Поэтому отсутствие ESC на Granta Cross упрощает задачу, если приходится побуксовать.

Сказалось ли увеличение дорожного просвета на поведении автомобиля на шоссе? Нет, во всяком случае вы вряд ли заметите разницу. Да, увеличение аэродинамического коэффициента имеет место быть и, как следствие, минимальное возрастание расхода топлива, но это некритично от слова совсем.

Движущая сила, режим Sport и "аппетит"

Lada Granta Cross доступна с теми же силовыми агрегатами, что и обычные версии универсала, за исключением связки 98-сильного мотора и "автомата" Jatco. Аргумент простой: если посмотреть на значение клиренса у универсала Granta, то у модели с АКП он равен 165 мм, в то время как с другими вариантами трансмиссии составляет 180 мм. То есть автоматическая коробка попросту лишила бы очевидного преимущества Granta Cross - увеличенного дорожного просвета. По итогу для кросс-универсала имеем 87-сильный 8-клапанник с 5-ступенчатой МКП и 106-сильный мотор, который может агрегатироваться как с "ручкой", так и с АМТ - автоматизированной механической коробкой передач. Именно АМТ, а не "роботом" - на этом настаивают представители Lada, ответственные за техническую часть.

Для тест-драйва мы выбрали как раз Granta Cross с АМТ. Напомним, что в сентябре 2018 года на рынок вышла Granta с автоматизированной механической трансмиссией, у которой изменились алгоритмы работы и появилось несколько новых режимов, в том числе Sport. По необъяснимым причинам бешеной популярности АМТ на рынке не снискала и не нашла горячего отклика в сердцах автолюбителей - большинство по-прежнему являются адептами "механики". Критических видеообзоров и статей на эту тему предостаточно. Тем не менее, хочется добавить в эту бочку дёгтя ложку мёда. Во-первых, когда впервые или после перерыва в общении с этой трансмиссией пытаешься совладать с ней, то может ничего не получиться. Это напоминает укрощение строптивого: на каждое нажатие педали газа автомобиль реагирует повышением оборотов и неприятным рывком, но после того, когда начинаешь понимать, как обращаться с АМТ, возникает если не любовь, то по крайней мере взаимопонимание.

Данные расхода топлива, которые мы приводим, могут быть недостаточно объективны в силу нескольких причин: продолжительная стоянка на холостых (потому что, если отключить климат-систему в Краснодарском крае, то можно превратиться в нежнейший адыгейский сыр), попытка познакомиться с режимом Sport, езда по серпантинам и пересечённой местности и так далее. Тем не менее бортовой компьютер по преодолении ста километров показывал расход 12,5-12,7 литра. После того, как езда стала умеренной, а нам удалось подружиться с АМТ, расход не превышал 6,5-6,7 литра, что очень близко к заявленному автопроизводителем показателю в смешанном цикле - 6,5 литра.

Что касается режима Sport, то в нём АМТ удерживает высокие обороты, позволяя сделать вождение динамичнее. Но будьте готовы, что мотор может взреветь так, как будто под вами не автомобиль, а осёдланный и хорошенечко пришпоренный бычок. Стоит отметить, что в режиме ручного управления передачи переключаются автоматически с первой по третью, а вот перескочить на следующую нам не удалось.

Кто конкуренты и кто покупатели

У Lada Granta Cross будет всего три комплектации: Classic, Comfort и Luxe. И они уникальны по сравнению с тем, что предлагает обычная версия универсала модели, то есть взять и сходу выявить корректную ценовую разницу нельзя. Например, у кросс-версии в исполнении Classic уже в базе есть климат-система, электрорегулировка зеркал, регулировка сиденья водителя по высоте, наружные зеркала с указателем поворота. Плюс уникальная отделка салона, пластиковый "обвес" и 15-дюймовые легкосплавные диски колёс. Напомним, самая доступная версия Granta Cross обойдётся в 554 900 рублей. Подробнее о комплектациях автомобиля "РГ" уже писала.

Основными конкурентами Lada Granta Cross на российском рынке являются Renault Sandero Stepway и Kia Rio X-Line. Новинка, как заявили на презентации, выигрывает, во-первых, в цене, во-вторых, по наличию некоторых опций (у Granta Cross установлен климат-контроль, а у конкурентов - кондиционеры), во-вторых, по стоимости обслуживания, в-третьих, по затратам на покупку и установку аксессуаров (для сравнения были взяты багажник и бокс на крышу).

Аудитория покупателей практически полностью состоит из мужчин - на них, согласно ожиданиям автопроизводителя, будет приходиться не менее 90% продаж. Это люди со средним доходом: служащие, специалисты, менеджеры среднего звена, рабочие. Средний возраст покупателя - 42 года.

Рынок всё ещё переживает кроссоверный бум, а производители с удовольствием потакают желаниям клиента обладать машиной повыше. И нельзя сказать, что в этом случае АвтоВАЗ не угадал. Судите сами, предшественник - Lada Kalina Cross - разошёлся в 2018 году тиражом 7 539 экземпляров, что немногим меньше, чем результат обычной версии - 7 751 автомобиль (собственные данные "РГ"). И это при разнице в цене порядка 40 тысяч рублей.

Теперь у бюджетного кросс-универсала будет ещё больше шансов понравиться покупателю: повышенная проходимость, пластиковые накладки, яркий салон с отличающейся от обычных Granta отделкой и новая внешность, выполненная в соответствии с заветами Стива Маттина и ныне здравствующего на посту шеф-дизайнера Lada.