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04.06.2019 15:33

Lada Granta "с будкой": старт продаж, модификации, новые фото и видео

Текст: Валерий Карташов
Фото: vk.com / lada_granta_fl Фото: vk.com / lada_granta_fl
Фото: vk.com / lada_granta_fl

"Российская газета" уже рассказывала про самый доступный в России "дом на колёсах", построенный на шасси Lada Granta. Преимущества новинки - автономность, высокая маневренность, малый расход топлива и возможность использовать автомобиль для туризма, работы, бытовых нужд. Стали известны новые подробности об автокемпере.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Выход автодома на базе Lada Granta зависит от увеличения производственных мощностей московской компании, которая специализируется на выпуске техники для активного отдыха. Ориентировочно расширение, а значит и выход модели, случится не раньше, чем через месяц, или даже чуть позже.

На данный момент автодом Lada Granta существует в единственном, выставочном экземпляре. В серии автокемпер будет доступен в разных комплектациях, с возможностью выбора опций.

К слову, на все том же шасси Lada Granta разработаны модификации "фургон" и "автолавка". Фургон отличается увеличенным отсеком - он выше обычного и продолжается над кабиной. Такая машина способна перевозить грузы длиной до 3 метров и объемом до 6,4 кубометра.

Фото: vk.com / lada_granta_fl.

Что касается цен на автодом, то она, по предварительным расчетам, составит от 1 150 000 до 1 200 000 рублей за "базовое" и 1 800 000 рублей за "люксовое" исполнение. В средней комплектации будет смонтирована система отопления на базе подогревателей Webasto или Eberspacher, которые работают с забором топлива из штатного топливного бака. В максимальном исполнении автодом будет доукомплектован системой кондиционирования, холодильником, построен на основе автомобиля с 16-ти клапанным 98-сильным двигателем и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco.

Фото: Jana Otriová / hornyzemplin.korzar.sme.sk
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Кроме этого, паблик Lada Granta FL Club опубликовал свежие подробные фотографии новых модификаций Lada Granta, а также видео об автодоме на базе Lada Granta. Малогабаритный и компактный жилой модуль предназначен для длительных и краткосрочных путешествий. Продуманная эргономика внутреннего пространства и установленное оборудование обеспечит отдых с комфортом двум путешественникам. Внутреннее пространство автодома продумано и состоит следующим образом: полноценное двухместное спальное место-трансформер, обеденная зона, кухня, ванная комната.

Кузов Lada Granta будет поставлять тольяттинская компания "ВИС-Авто". Она специализируется на мелкосерийном производстве специальных автомобилей на базе Lada Granta, Largus и Lada 4x4, в их числе полурамные пикапы.

Стоит отметить, что помимо Lada Granta модельный ряд фирмы-производителя состоит из фургонов на базе иномарок, а также российских автомобилей Lada 4x4, УАЗ Профи и ГАЗель Next.

#Lada