Lada Granta "с будкой": старт продаж, модификации, новые фото и видео

"Российская газета" уже рассказывала про самый доступный в России "дом на колёсах", построенный на шасси Lada Granta. Преимущества новинки - автономность, высокая маневренность, малый расход топлива и возможность использовать автомобиль для туризма, работы, бытовых нужд. Стали известны новые подробности об автокемпере.

Выход автодома на базе Lada Granta зависит от увеличения производственных мощностей московской компании, которая специализируется на выпуске техники для активного отдыха. Ориентировочно расширение, а значит и выход модели, случится не раньше, чем через месяц, или даже чуть позже.

На данный момент автодом Lada Granta существует в единственном, выставочном экземпляре. В серии автокемпер будет доступен в разных комплектациях, с возможностью выбора опций.

К слову, на все том же шасси Lada Granta разработаны модификации "фургон" и "автолавка". Фургон отличается увеличенным отсеком - он выше обычного и продолжается над кабиной. Такая машина способна перевозить грузы длиной до 3 метров и объемом до 6,4 кубометра.

Фото: vk.com / lada_granta_fl.

Что касается цен на автодом, то она, по предварительным расчетам, составит от 1 150 000 до 1 200 000 рублей за "базовое" и 1 800 000 рублей за "люксовое" исполнение. В средней комплектации будет смонтирована система отопления на базе подогревателей Webasto или Eberspacher, которые работают с забором топлива из штатного топливного бака. В максимальном исполнении автодом будет доукомплектован системой кондиционирования, холодильником, построен на основе автомобиля с 16-ти клапанным 98-сильным двигателем и 4-ступенчатой автоматической коробкой передач Jatco.

Кроме этого, паблик Lada Granta FL Club опубликовал свежие подробные фотографии новых модификаций Lada Granta, а также видео об автодоме на базе Lada Granta. Малогабаритный и компактный жилой модуль предназначен для длительных и краткосрочных путешествий. Продуманная эргономика внутреннего пространства и установленное оборудование обеспечит отдых с комфортом двум путешественникам. Внутреннее пространство автодома продумано и состоит следующим образом: полноценное двухместное спальное место-трансформер, обеденная зона, кухня, ванная комната.

Кузов Lada Granta будет поставлять тольяттинская компания "ВИС-Авто". Она специализируется на мелкосерийном производстве специальных автомобилей на базе Lada Granta, Largus и Lada 4x4, в их числе полурамные пикапы.

Стоит отметить, что помимо Lada Granta модельный ряд фирмы-производителя состоит из фургонов на базе иномарок, а также российских автомобилей Lada 4x4, УАЗ Профи и ГАЗель Next.