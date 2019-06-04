Не авторынком единым. Lifan станет в России многоотраслевой компанией

Компания Lifan пришла на российский рынок 11 лет назад и за это время стала одним из самых успешных производителей Поднебесной. В последние годы именно этот бренд задавал тон в сегменте китайских автомобилей. Lifan принадлежит годовой рекорд продаж - 27,5 тысячи единиц в 2013-м. Он имеет самую широкую модельную линейку - из шести машин, и в ней нашлось место сразу двум седанам.

Однако в 2019 году дела у компании не заладились. Продажи Lifan в России стали падать, производство автомобилей вообще не ведется, дилерская сеть несколько поредела, а из автосалонов стали исчезать даже популярные модели. Так, в апреле выяснилось, что компания практически прекратила продажи кроссовера X70, обещавшего стать бестселлером.

Между тем, списывать Lifan со счетов рано. Насколько известно, в скором времени вопрос со сборкой машин будет решен, и продажи могут вернуться на прежний уровень. А до этого компания обнародовала стратегию для работы в России на ближайшие годы. Над всем этим в представительстве бренда работает новая команда во главе с генеральным директором Лю Цзяном.

Свое первое в России интервью топ-менеджер дал "РГ".

Гендиректор представительства Lifan Лю Дзян. Фото: Пресс-служба Lifan.

В этом году Lifan потерял лидерство среди китайских брендов в России, уступив его Geely, Haval и Chery. Это важно для компании или потеря первого места не имеет значения?

Лю Цзян: В первую очередь стоит сказать, что год еще не завершился. Действительно, стратегия компании несколько изменилась. Сегодня мы не стремимся продавать больше всех. Для нас первоочередной является задача по поддержанию нашей дилерской сети, послепродажного обслуживания и наших клиентов. Рынок не статичен и постоянно находится в движении. Мы рады за наших коллег и уверены, что лидерство к нам скоро вернется.

В стратегии Lifan говорится об интенсивном развитии дилерской сети, оптимизации и развитии бизнес-процессов, а также совершенствовании системы послепродажного обслуживания. Можете пояснить по каждому пункту, что конкретно предполагается сделать?

Лю Цзян: Мы очень серьезно относимся к данному вопросу, ведь наши задачи по взаимодействию с владельцами автомобилей Lifan реализуются именно через дилерскую сеть. Дилер является нашим связующим звеном с рынком. Поэтому каждый наш партнер должен соблюдать ряд требований, от маркетинговых стандартов до отношений с клиентами. Если требования нарушаются, мы расстаемся с такими дилерами. С остальными мы стремимся развивать максимально плодотворное сотрудничество. Здесь подразумеваются и маркетинг, и послепродажные бонусы, и партнерские программы, например, по обучению персонала дилеров (что имело место быть в 2018 году), техническая поддержка и многое другое.

Насчет развития бизнес-процессов все очень просто: ответ на любой запрос должен приходить максимально оперативно, касается ли это запросов от клиента или же финансовых выплат бонусов нашим партнерам.

Статистика любых автомобильных брендов говорит о том, что после двух лет официального обслуживания клиенты уходят в более дешевые DIY-мастерские. Мы ставим своей задачей сделать так, чтобы даже те, кто владеет Lifan уже 5 лет, приезжали в официальные сервисные центры и использовали оригинальные запасные части. Ведь только в этом случае мы можем гарантировать стабильную работу всех узлов автомобилей и, соответственно, получать на выходе более высокий уровень удовлетворенности наших клиентов.

При этом в стратегии ничего не говорится о производстве автомобилей в России или их локализации. Однако развитие автокомпании без локальной сборки, как показывает практика, - очень сложный процесс. Каким путем пойдет Lifan?

Лю Цзян: Мы отлично понимаем важность локализации производства для успеха марки в России. Но это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который требует определенных условий. К примеру, это общий объем продаж, пул поставщиков комплектующих, определенные технологии и конъюнктура рынка. На создание этих условий требуется некоторое время. К счастью, мы не испытываем ни малейшего беспокойства, так как уже есть решение, о котором мы объявим позже.

Модельный ряд Lifan ограничен даже в Китае. Какие автомобили вы хотели бы видеть в России?

Лю Цзян: В Lifan постоянно изучают различные аналитические данные. Если они показывают, что появилась новая ниша или есть спрос на ограниченное в настоящий момент предложение, мы принимаем решение о введении новых моделей. В настоящее время мы видим перспективы для моделей Lifan X80 и Lifan M7. Но решение об их вводе на рынок еще не принято.

И я не соглашусь с вами. Модельный ряд компании Lifan достаточно разнообразен. В гамме наших моделей широко представлены седаны разных классов, MPV, SUV, автобусы, грузовики.

Но как я упомянул раньше, стратегия компании несколько изменилась. Мы более не гонимся за объемами продаж. Для нас более важно оптимизировать модельный ряд и усовершенствовать каждую модель.

У вас лично большой опыт работы на мотоциклетном рынке. Как это поможет вам в новой должности в России?

Лю Цзян: Дело не в моем опыте, автомобили и мотоциклы - это два совершенно разных направления, но все же схожие черты деятельности присутствуют. Например, как я сказал раннее, мы сейчас уделяем основное внимание нашей дилерской сети, послепродажному обслуживанию и следим за реакцией рынка.

В ближайшем будущем мы должны будем развить и расширить систему поддержки для наших клиентов, кто владеет автомобилями Lifan с пробегом. И сделать это мы сможем только через наших партнеров. Кроме этого, стоит отметить, что с конца 2017 года Lifan официально продает в России и мотоциклы. В ближайшее время нам предстоит сделать очень большую работу.

А нет ли интереса заняться активным развитием мотоциклетного направления в России?

Лю Цзян: В первую очередь, мы хотим закрепления Lifan в сознании наших покупателей в качестве автомобильного бренда. Помимо этого, мы также планируем постепенно развивать Lifan как комплексную многоотраслевую компанию. В настоящее время мы уже начали продажи мотоциклов, в будущем ассортимент продукции будет расширен, что приведет к тому, что наша компания сможет сотрудничать с производителями других марок.