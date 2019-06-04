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04.06.2019 11:10
Рубрика: Спорт

Неймара вызвали в суд в связи с публикацией интимных фото девушки

Текст: Артур Нанян

Нападающий сборной Бразилии по футболу Неймар, которого обвиняют в публикации интимных фото другого человека, получил повестку в суд, сообщает Globo.

Это произошло на базе национальной команды, готовящейся к домашнему Кубку Америки. Неймар подписал документы, согласно которым он даст показания в суде 7 июня. Помимо этого полиция конфисковала у форварда "Пари Сен-Жермен" мобильный телефон.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии

В конце минувшей недели в СМИ появилась информация о том, что Неймара обвинили в изнасиловании. Бразилец признался, что у него действительно была интимная близость с девушкой, шантажировавшей его, но все происходило по обоюдному согласию. В качестве доказательств своих слов Неймар выложил переписку с той самой девушкой уже после их встречи, в которой она прислала ему откровенные фотографии и звала на повторное свидание. В свою очередь полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации Неймаром интимных фотографий девушки. Согласно уголовному кодексу Бразилии, 27-летнему форварду может грозить от одного до пяти лет лишения свободы.

В прессе также появилась информация о том, что из-за громкого скандала Неймар может не только пропустить старт Кубка Америки, но и лишиться возможности этим летом перейти из "ПСЖ" в другой клуб. Дело в том, что Неймар мечтает вернуться в "Барселону", однако в руководстве "сине-гранатовых" сомневаются в целесообразности возвращения игрока, особенно после нашумевшей истории с обвинением в изнасиловании.
 

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