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04.06.2019 11:07
Рубрика: Легковые авто

Новый компактный кроссовер для России получит богатое оснащение

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба FAW Фото: Пресс-служба FAW
Фото: Пресс-служба FAW

Компактный кроссовер FAW Besturn Х40 выйдет на российский рынок в июне. У автомобиля будет три комплектации.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Версию Сomfort предложат только с 5-ступенчатой механической коробкой передач. В то же время Luxury будет доступна как с "механикой", так и с 6-диапазонным "автоматом" Aisin. Все машины комплектуются безальтернативным бензиновым атмосферным мотором 1.6 мощностью 108 л.с. Хватает ли этого двигателя кроссоверу, покажут тест-драйвы, однако габариты новинки весьма скромные - 4 310 мм х 1 780 мм х 1 680 мм. Колесная база составляет 2600 мм, заявленный минимальный дорожный просвет - 180 мм.

Сколько будет стоить машина, пока не сообщается. Но уже в начальной комплектации она будет неплохо оснащена. В частности, у него имеются системы ABS, EBA, EBD, TCS, фронтальные и боковые подушки безопасности, галогенная головная оптика, передние ходовые огни, светодиодные задние фонари и задние "противотуманки", литые 17-дюймовые диски, датчики давления в шинах и задние датчики парковки. "Мультимедийка" получит 8-дюймовый сенсорный экран и будет работать с модулем Bluetooth. К аудиосистеме предложат 4 динамика. Водительское сиденье можно будет регулировать в 6 направлениях, пассажирское - в четырех. Они отделаны экокожей и получили подогрев. Наружные зеркала имеют регулировки и подогрев.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Версия Luxury - еще богаче. В ней дополнительно предложены системы ESP и HAS, подсветка Follow me home. В этой комплектации предусмотрены камера заднего вида, стоп-сигнал в спойлере, люк с электроприводом, рейлинги на крыше и светодиодные ходовые огни. В салон обеспечивается бесключевой доступ, запуск двигателя возможен кнопкой. Добавляются два динамика, центральные подлокотники, датчик света, круиз-контроль. Рулевая колонка регулируется не только высоте, но и по вылету.

Согласно данным ОТТС, FAW Besturn Х40 для российского рынка будут выпускать на заводе "Автотор" в Калининграде.

#FAW