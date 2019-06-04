В орловской колонии после "воровского пира" скончался осужденный

Следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти осужденного, отбывавшего наказание в колонии строгого режима в Ливнах.

48-летний мужчина умер 30 мая в реанимации районной больницы. По данным следствия, он был доставлен туда двумя днями ранее в тяжелом состоянии с проблемами желудочно-кишечного тракта, сообщили в управлении СКР по Орловской области.

- Осужденный долгое время страдал хроническим заболеванием и в колонии находился под наблюдением медперсонала учреждения, получал все необходимое лечение, - добавили в региональном УФСИН.

Ливенская колония прославилась на всю страну "воровским пиром". В Сети появилось видео празднования Пасхи на тюремном плацу: за богато накрытыми столами, с поздравлениями от криминальных авторитетов и лозунгом "Жизнь ворам!" По этому поводу в учреждении работает сразу несколько комиссий - в том числе из центрального аппарата ФСИН. Замдиректора службы Валерий Максименко пообещал уволить всех сотрудников ИК-2, допустивших застолье - в первую очередь начальника колонии и его заместителя, - и наказать руководство орловского УФСИН.