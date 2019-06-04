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Рианна стала богаче Мадонны

Поп-музыка
    04.06.2019, 21:29
Текст:   Олег Усков

31-летняя американская певица и актриса, выступающая как Рианна, признана самой богатой женщиной мира музыки.

Фото: kinopoisk.ru
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Как свидетельствует деловой журнал Forbes, нынешнее состояние артистки оценивается в 600 миллионов долларов. Что на тридцать миллионов больше, чем у ранее неизменного лидера такого рода чартов - Мадонны.

Замыкает тройку лидеров Селин Дион с 450 миллионами. Далее идет Бейонсе с 400 миллионами.

Уточнено, что основной доход Рианны - это все-таки не музыка, а сотрудничество с одним из модных люксовых брендов  Кроме того, у Рианны есть на паях и своя фирма, занимающаяся косметикой - Fenty Beauty.

При этом компания Рианны, основанная осенью 2017 года, в первые же недели продаж заработала сто миллионов долларов. Плюс у девушки есть собственная линия нижнего белья. 

Ранее сообщалось, что Джей Зи, муж Бейонсе, стал первым в истории индустрии рэпером-миллиардером. Правда, тоже не всегда благодаря своим творческим усилиям.

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