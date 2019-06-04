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Рубрика: В мире

США продаст Болгарии восемь истребителей F-16

Госдерпартамент США одобрил сделку по продаже восьми самолетов F-16 C/D Block 70/72 Болгарии. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре американского военного ведомства.

Как заявили в госдепе, продажа истребителей "будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США".

Фото: Sgt. Donald Allen/wikipedia.org
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Кроме самих самолетов, София намерена купить у Вашингтона двигатели к ним, коммуникационные системы и другую технику.

Впрочем, сделка может не состояться, уточняет РИА Новости. Теперь все зависит от переговоров между болгарским правительством и руководством компании-производителя Lockheed Martin.

Отметим, что F-16 регулярно попадают в различные авиапроисшествия. Так, в январе от истребителя в полете отвалилась деталь, в апреле еще одна машина подстрелила сама себя, а в мае такой же самолет врезался в здание.

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