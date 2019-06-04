Российский союз автостраховщиков обновил мобильное приложение, с помощью которого можно оформить аварию без вызова ГИБДД. Оно так и называется "ДТП.Европротокол".

Помимо улучшенного дизайна, приложение стало более понятно и удобно. К тому же у него появились новые функциональные возможности. Но при этом появилась необходимость авторизации, причем через портал "Госуслуги". Такой авторизации приложение будет требовать раз в 30 дней. Все остальное время в него можно заходить в упрощенном порядке: через отпечатки пальцев, FaceID или по пин-коду.

Теперь под одной учетной записью может быть сразу несколько полисов. Автомобили в учетную запись программа может взять из "Госуслуг", а можно добавить их самостоятельно. Вручную можно вписать и данные полисов ОСАГО. Все это позволит сэкономить много времени при самом ДТП, если данные на свой транспорт вы внесете заранее.

Раздел оформления аварии стал очень понятным и интерактивным. Программа подсказывает, что надо фотографировать.

Для оформления аварии можно воспользоваться и приложением страховщика. Как рассказал IT-директор РСА Алексей Самошин, автовладельцу достаточно скачать одно мобильное приложение той компании, в которой он покупает свои полисы, чтобы получить полноценный функционал, предоставляемый приложением РСА. Только для этого страховые компании должны внести соответствующие дополнения в свои приложения.

Приложение позволит воспользоваться безлимитным Европротоколом, даже если автомобили не оборудованы системой ГЛОНАСС

Такое приложение не только помогает заполнить извещение о ДТП, с которым автовладельцы иногда испытывают сложности, но и позволяет воспользоваться Европротоколом даже в том случае, если автомобили участников ДТП не оборудованы системой ГЛОНАСС. То есть водители смогут воспользоваться "безлимитным" Европротоколом, который работает сейчас в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Также Алексей Самошин сообщил, что на подходе еще одно мобильное приложение, которое союзу передаст Банк России. Оно будет обладать расширенным функционалом, позволяющим отправлять электронное извещение о ДТП по Европротоколу в четырех пилотных регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.