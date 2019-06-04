Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый компактный кроссовер для России получит богатое оснащение 11:07
Королева на каблуках: первый тест-драйв вседорожной Lada Granta 10:13
Kia назвала новый кроссовер в честь сына Геркулеса 07:41
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД 07:37
04.06.2019 12:38
Рубрика: Легковые авто

В России стартовали продажи нового Genesis G90

Текст: Яна Шамаева
Genesis в России представил новый седан G90. Как сообщается на сайте марки, автомобиль представлен в трех модификациях двигателей в сочетании с полноприводной трансмиссией.
Фото: genesis.com Фото: genesis.com
Фото: genesis.com

Среди них - двигатель V6 объемом 3,8 литра, двигатель V6 Twin Turbo объемом 3,3 литра и двигатель V8 на 5 литров.

Фото: Пресс-служба Genesis.
Genesis представил ситикар с необычным багажником

Автомобилистам предлагается беспрецедентный уровень защиты: 10 подушек безопасности, в том числе коленные для водителя и переднего пассажира; система мониторинга слепых зон; интеллектуальный круиз-контроль c автоматической поддержкой заданной скорости и расстояния до впереди идущего транспорта, функция удержания авто в центре полосы с автоматическим подруливанием.

Система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади с помощью заднего бокового радара находит препятствия и позволяет избежать столкновения. Кроме того, систему автоматического торможения перед препятствием научили распознавать вело- и мототранспорт, а система безопасного выхода из авто звуковым сигналом предупредит водителя и пассажиров, если к машине приблизится какой-либо объект.

Отделка салона из полуанилиновой кожи представлена в двух новых сочетаниях цветов: двухцеветный коричневый и коричневый с синим.

В салоне улучшили шумоизоляцию и подвеску с электронной системой управления жесткостью амортизаторов в реальном времени. Она плавно и точно управляет движением кузова и сводит вибрацию к минимуму.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
В России запущен первый сервис подписки на автомобили

За счет увеличения колесной базы, для пассажиров задних сидений появилось больше пространства. Также пассажиры задних сидений могут нажатием одной кнопки привести кресло в более комфортное для себя положение. А еще в машине есть семь режимов освещения.

Новый седан имеет три варианта бензинового двигателя мощностью 309, 370 и 413 лошадиных сил. На российском рынке будет проаваться четыре комплектации - Prestige, Premier, Elite и Royal. В зависимости от комплектации машину можно купить от 4690000 рублей до 6860000 рублей.

Напомним, ранее Genesis G70 признали лучшим автомобилем США. Корейский автомобиль победил в номинации "Североамериканский автомобиль года".

#Genesis