В России стартовали продажи нового Genesis G90

Genesis в России представил новый седан G90. Как сообщается на сайте марки, автомобиль представлен в трех модификациях двигателей в сочетании с полноприводной трансмиссией.

Среди них - двигатель V6 объемом 3,8 литра, двигатель V6 Twin Turbo объемом 3,3 литра и двигатель V8 на 5 литров.

Автомобилистам предлагается беспрецедентный уровень защиты: 10 подушек безопасности, в том числе коленные для водителя и переднего пассажира; система мониторинга слепых зон; интеллектуальный круиз-контроль c автоматической поддержкой заданной скорости и расстояния до впереди идущего транспорта, функция удержания авто в центре полосы с автоматическим подруливанием.

Система предупреждения столкновений с боковым трафиком сзади с помощью заднего бокового радара находит препятствия и позволяет избежать столкновения. Кроме того, систему автоматического торможения перед препятствием научили распознавать вело- и мототранспорт, а система безопасного выхода из авто звуковым сигналом предупредит водителя и пассажиров, если к машине приблизится какой-либо объект.

Отделка салона из полуанилиновой кожи представлена в двух новых сочетаниях цветов: двухцеветный коричневый и коричневый с синим.

В салоне улучшили шумоизоляцию и подвеску с электронной системой управления жесткостью амортизаторов в реальном времени. Она плавно и точно управляет движением кузова и сводит вибрацию к минимуму.

За счет увеличения колесной базы, для пассажиров задних сидений появилось больше пространства. Также пассажиры задних сидений могут нажатием одной кнопки привести кресло в более комфортное для себя положение. А еще в машине есть семь режимов освещения.

Новый седан имеет три варианта бензинового двигателя мощностью 309, 370 и 413 лошадиных сил. На российском рынке будет проаваться четыре комплектации - Prestige, Premier, Elite и Royal. В зависимости от комплектации машину можно купить от 4690000 рублей до 6860000 рублей.

Напомним, ранее Genesis G70 признали лучшим автомобилем США. Корейский автомобиль победил в номинации "Североамериканский автомобиль года".