Знаменитый чешский пилот-пенсионер долетел до Москвы

К нам прилетел известный в Европе путешественник и издатель авиажурнала чех Иржи Пруша.





Россию не объехать

А вот попытаться облететь - вполне можно.

Вот так, на своем Dynamic WT9, ультралегком словацком самолете, чех и прилетел в Москву. Ему 66 лет, его самолет покрыт наклейками пройденных стран: Австралия, Новая Зеландия, США (включая Аляску, где летать дано не каждому), Сахара, Канары, Фарерские острова, множество стран Европы. Он авиапутешественник. "Работающий пенсионер", издает авиажурнал, говорит, что самый крупный в Чехии. Россию с воздуха видит впервые.

- Огромная страна, - говорит он. - Впечатляет. Я лечу по 4 часа, иначе садятся батареи в камерах, прикрепленных снаружи самолета. Камеры снимают окружающее, а диктофон пишет радиопереговоры с диспетчерами и другими самолетами. Эта информация "из реальной жизни" пополняет компьютерную программу обучения радиопереговорам в воздухе, она для будущих пилотов.

Возможность посещать Москву открылась для иностранцев недавно. Формально она была всегда, но количество нужных согласований превышало возможности человека. Согласования нужны и сейчас, их немало, но уже многим по силам их сделать. И еще - иностранцам помогают с влетом на московскую территорию (не глубже кольца МКАД - дальше нет дороги никому, кроме спецслужб) пилоты-вертолетчики московского Heliport.

МКАД окружена аэропортами и, соответственно, разделена на зоны ответственности диспетчеров этих аэропортов. Вести с ними радиопереговоры - отметки о пролете проще местному, русскому пилоту сопровождения такого иностранного гостя. Садятся иностранцы в Мячкове, в Раменском районе. При посадке в эфире шутили, что "садимся в международном аэропорту Мячково".

- Ну а что? Раз чех прилетел - значит, международный!

Самолет Иржи Пруши один из первых, до него прилетали всего несколько иностранцев, но дальше их ждут еще и еще!

С вертолетом на хвосте

Dynamic WT9 Иржи весит всего 260 кг. Это когда он пустой. После того как самолет заправлен (бак вмещает 75 литров) и в нем два человека, то вес возрастает до 450 кг. Это красноречивая характеристика пилотов: толстякам в его кабине не место, иначе или не взлетит, или придется на топливе сэкономить. Но тогда далеко не улетишь.

А лететь надо.

80-сильный движок крайне экономичен, на 75 литрах бензина самолет может пролететь до 1600 км. Согласитесь, в пересчете на литры-километры - великолепный показатель. Дело в аэродинамическом совершенстве: он и самолет, и планер. Крейсерская скорость - 220-250 км/ч. Dynamic WT9 в стандартной комплектации стоит в Европе 130 тыс. евро. В минимальной (с фиксированным, то есть неубирающимся шасси) - от 99 тыс. Первый полет совершил в 2000 году.

Подороже авто, конечно. Но зато все пробки ему нипочем. Забирается на 3000 метров и летит, посмеиваясь над дорожными мытарствами. Не самолет - мечта.

А сопровождали мы чеха на вертолете "Робинсон-44". Часто спрашивают, трясет ли в нем. Вибрации только при раскрутке роторов. А в воздухе трясет не больше, чем в машине на нормальном шоссе. Первое время страшновато лететь оттого, что стекло под ногами почти. Кондиционер - нормальный, музыка в наушниках. Переговоры слышно, с пилотом говоришь через гарнитуру.

C 1999 года R44 - наиболее продаваемый вертолет общего назначения в мире. В 2000-2017 годах было выпущено 5805 штук, что делает его наиболее популярным в нашем веке.

Так полетим?

Когда-то в нашей стране число людей, умеющих пилотировать самолет, исчислялось сотнями тысяч. Легендарный ОСОАВИАХИМ с 1930 по 1941 год подготовил 121 тысячу летчиков и 27 тысяч планеристов.

Сегодня, мягко говоря, все совсем не так.

Но после "долгой и продолжительной болезни" шанс на второе рождение есть и у нашей малой авиации.

Например, в Сибири разработан проект воссоздания 300 аэродромов и взлетных площадок. Стоит задача: увеличить в 3,5 раза число региональных авиамаршрутов. И избавиться от ситуации, когда сибиряк летит в соседний город только через Москву.

Иногда мотивы развития региональных перевозок выглядят необычно. Для успеха проекта "Серебряное ожерелье России" жизненно нужна малая авиация. А драйвером порой выступает необычный потребитель. Так, огромные расстояния Севера требуют специализированных маршрутов на небольших самолетах и вертолетах для... китайских туристов.

Хотя когда-то именно наша страна помогла сделать Китай авиационной державой. Что плохого в том, что китайские товарищи юанем и рублем поддержат наше авиастроение и рынок региональных перевозок.

Интересная деталь: китайская версия нашего "кукурузника" - легендарного Ан-2 - в Китае выпускается до сих пор. Называется самолет "Юншучжи Y-5". Хороший ведь самолет, надежный.

И какая разница, кто именно нам напомнит о том, что засиделись мы на земле. Хоть чехи, хоть китайцы.

Главное - пора в небо. Массово. С былым энтузиазмом и с горящими глазами.

Только факты

Под крылом

Советский Ан-2 ("Кукурузник", "Аннушка") занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается свыше 70 лет. Его производство наладили в СССР в 1949 году, кроме Китая лицензию на него получила Польша (с 1959 по 2002 год выпустила почти 12 тыс.). Всего произвели 18 тыс. Ан-2, некоторые из которых пролетали по 40 лет и больше.

В 2021 году в Улан-Уде запланировано производство турбовинтового ТВС-2ДТС "Байкал", который является глубокой модернизацией Ан-2. Первый заказчик - якутская компания "Полярные авиалинии".

В Татарстане начато строительство сборочного производства для запуска в серию сельскохозяйственных самолетов Т-500. Грузоподъемность - 560 кг, оснащен системой распыления химикатов. Вариант с поплавками вместо шасси предназначен для спасательных операций. В 2022 году завод выйдет на проектную мощность: от 60 до 100 машин в год.

В США на 100 000 человек приходится 76 самолетов малой авиации. У нас - в 20 раз меньше. Пока.

За последние 10 лет ежегодный поток авиапассажиров в России вырос с 46 млн до 116 млн человек.