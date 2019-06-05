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Николай Харитонов, депутат Государственной Думы:
Фото: "РГ" Фото: "РГ"
Фото: "РГ"

Идея присвоить аэропортам имена наших выдающихся соотечественников неплохая. Но сами по себе эти имена не заговорят.

Ну, допустим, того же Пушкина на Западе и на Востоке знают многие. А вот Покрышкина и Чкалова, например, уже мало кто. Поэтому ограничиваться одним лишь присвоением имен нельзя, если мы действительно хотим добиться цели, озвученной министром культуры Владимиром Мединским, а именно: популяризировать российскую историю и культуру. Надо проводить в этих аэропортах какие-то мероприятия, рассказывающие о заслугах того или иного человека, чье имя носит воздушная гавань, о его вкладе в историю и культуру нашей страны. Скажем, выставки устраивать, литературные чтения или мини-концерты. Хотя на территории аэропорта это, наверное, не так-то просто сделать. Тем более на регулярной основе. Но все же кроме имени должно быть что-то еще.

И не для иностранцев в первую очередь стоит постараться, а для наших же граждан, для россиян.

К сожалению, современная молодежь плохо знает родную историю, а культуру и того хуже. Подростки гораздо быстрее вспомнят имена десяти каких-нибудь рок- и поп-исполнителей, чем поэтов и писателей. А уж не знать историю своей страны вообще стыдно. Еще Ломоносов говорил: народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
Владимир Путин утвердил новые имена аэропортов

С самого первого класса школьникам нужно рассказывать о наших великих литературных деятелях, ученых, полководцах, о наших героях, коих в России было и есть не мало. Вот я на днях ездил в Лабинск - небольшой город в Краснодарском крае, мне там подарили журнальчик под названием "Они сражались за Родину". Журнал этот посвящен сотрудникам нескольких районных судов, принимавших участие в Великой Отечественной войне. То есть местным героям, чьи имена помнят и чтут. И это правильно, так и должно быть. Подрастающее поколение должно знать, кому оно обязано своей жизнью и мирным небом над головой.

А сильно уж надеяться на то, что присвоение аэропортам имен известных россиян пробудит хоть какой-то интерес к нашей истории у иностранцев, я бы не стал. Я восемь лет был депутатом Европарламента. Общался с представителями разных стран и не замечал у них большого стремления и желания к изучению истории и культуры России. Ну да, может, кто-то, слетав в Новосибирск, и почитает потом информацию о военачальнике Александре Покрышкине. Но это точно не будет массовым явлением.

Многие ли из нас, побывав в Турции, впоследствии заинтересовались вопросом, кто такой Ататюрк? Думаю, что нет. Меж тем это национальный герой Турции, чье имя носит крупнейший аэропорт страны. Поэтому, еще раз повторю, идея неплохая, но не стоит в ее реализации ориентироваться исключительно на иностранцев. Гораздо важнее, чтобы наши собственные граждане лучше знали свою историю и культуру.

Общество История
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