Lada Granta и Vesta продолжают продаваться лучше конкурентов

Lada сообщила результаты продаж автомобилей марки за май 2019 года и за пять прошедших месяцев. Российскому бренду удаётся не только сохранять позиции, но и показывать положительную динамику.

Позицию абсолютного лидера продаж занимает семейство модели Lada Granta: в прошлом месяце было продано на 30,7% автомобилей больше (11 095 единиц), чем в мае 2018-го. Примерно на столько же выросли продажи модели по итогам пяти месяцев: 52 373 автомобиля было продано за этот период в 2019 году, 36 490 машин - результат аналогичного периода в прошлом году.

Напомним, семейство автомобилей Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией, продажи которой стартуют 12 июня. Для модели доступны 87-сильный 8-клапанник в паре с МКП, 98-сильный мотор с "автоматом" Jatco и 106-ый двигатель ВАЗ-21127, который может агрегатироваться как с "механикой", так и с АМТ. Цена начинается от 434 900 рублей.

Lada Vesta в мае разошлась тиражом 8 818 автомобилей (+14,9%), результат пяти месяцев - 46 837 седанов и универсалов семейства. На 15% больше, 46 837 автомобилей, было реализовано с января по май 2019 года.

Vesta доступна в двух типах кузова - седан и универсал. Цена на базовый седан стартует с отметки 594 900 рублей, версию Cross с пластиковой "бронёй" и увеличенным дорожным просветом можно купить от 793 900 рублей.

Спортивная модификация со 145-сильным двигателем, уникальным дизайном, перенастроенным шасси и заниженной подвеской стоит от 1 009 900 рублей. Цена на универсал Vesta SW - от 676 900 рублей, Vesta SW Cross обойдётся почти на сто тысяч дороже - от 779 900 рублей.

Успехи этих моделей позволили нивелировать, вероятно, спад спроса на другие Lada. В мае дилерам удалось продать 28 793 автомобиля марки, что на 0,4% больше, чем в мае прошлого года. Результат пяти месяцев - 143 418 машин (+ 3,6%).