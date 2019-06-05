Мадуро рассказал о желании венесуэльцев обновить состав парламента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании Совета обороны Боливарианской Республики заявил, что народ страны желает обновить состав парламента. В настоящее время Национальная ассамблея контролируется оппозицией.

Глава государства призвал своих сторонников и народ республики "укреплять политическую стабильность в стране". "Мы готовы провести парламентские выборы", - объявил Мадуро, выступление которого транслировалось в Twitter. Соответствующее предложение было вынесено на рассмотрение Конституционной ассамблеи Венесуэлы.

Ранее Мадуро говорил о том, что досрочные парламентские выборы помогут достичь стабильности в стране и преодолеть беспорядок. Глава государства также подчеркивал, что чависты выиграли 23 из 25 последних выборов, а местная оппозиция последние несколько выборов попросту бойкотировала, придумав для этого различные оправдания.