Камчатке предрекли возможную судьбу города Помпеи

Российские геологи проанализировали данные сейсмостанций на Камчатке и пришли к выводу, что необходимо следить за активностью вулкана Большая Удина из-за потенциальной опасности мощного извержения.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Volcanology and Geothermal Research, а коротко о нем рассказывает "Наука в Сибири" - издание Сибирского отделения РАН.

Тревожные данные были получены со станций, установленных в 2018 году. Они свидетельствуют о том, что вулкан Большая Удина на Камчатке постепенно просыпается. Это грозит серьезными последствиями.

"Когда вулкан долго молчит, первый его взрыв может быть катастрофическим, - говорит член-корреспондент РАН Иван Кулаков из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука. - В воздух выбрасывается большое количество пепла, он разносится далеко, и пострадать могут не только окрестные поселения, но и большие территории на всей планете".

Ученый вспомнил о судьбе древнеримского города Помпеи: пробуждению Везувия предшествовало затишье в течение нескольких тысячелетий. А извержение в 1600 году в Перу привело к похолоданию в Европе и голоду в России, напоминает Иван Кулаков.

Большая Удина находится в Ключевской группе вулканов на Камчатке. До последнего времени вулкан считался потухшим. С 1961 года по наши дни сейсмологи регистрировали лишь единичную слабую активность.

Все изменилось осенью 2017 года. Толчки участились, а их мощность, как показало исследование, постепенно возрастает. Например, в феврале 2019 года было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 4,3 балла. Оно стало самым мощным в этой части Ключевской группы вулканов за всю историю наблюдений.

Прогнозы ученые дают пугающие - если произойдет извержение, то "мало не покажется". Добавим, что для наблюдения активности Большой Удины геологи установили четыре сейсмические станции.

Приборы регистрировали колебания грунта с мая по июль 2018 года. За этот период времени было зафиксировано 559 землетрясений под Большой Удиной.

Анализ полученных данных показал, что этот вулкан можно исключить из разряда потухших.