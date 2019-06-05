Фотосессия у мемориала "Малая земля" вызвала шок в городе-герое

В Новороссийске двоих участников фотосъемки у мемориального комплекса "Малая земля" поместили в спецприемник на 12 суток. Инцидент вызвал громадный резонанс, а после публикаций в СМИ председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.

История началась с того, что у мемориала припарковался белый кабриолет BMW с имитирующей кровь краской на капоте. Из него вышли мужчина с камерой и женщина в образе злодейки из комиксов - в коротких шортах, сетчатых колготках и битой в руках. Судя по кадрам видео, затевалась шутка.

Композиция "Малая земля" хранит память о подвиге советских десантников в годы войны. "Любителям селфи плевать на человеческие ценности, ради лайка в соцсетях готовы на все", "Прославиться решили. Неужели они совсем ничего не понимают? Посмотрел, как бы они пришли на могилы своих родственников и стали плясать, фотографироваться и заниматься косплеем", - вот лишь малая часть отзывов в соцсетях на видео.

На следующий день полиция нашла "героев скандала". Ими оказались двое мужчин - одному 35, другому - 34, а также 33-летняя дама.

"Правоохранители зафиксировали факт мелкого хулиганства и нарушение правил проезда. Один из молодых людей получил 10, а девушка двое суток административного ареста. Водитель отделался штрафом. За необдуманный поступок они извинились и даже, казалось бы странно, возложили цветы к монументу. Только жаль, что они в столь зрелом возрасте совершают подобные выходки", - прокомментировали в мэрии Новороссийска.

Все чаще молодые люди для селфи и видеосъемок выбирают мемориальные комплексы

Все чаще можно видеть, как молодые люди в качестве декораций для селфи и видеосъемок выбирают мемориальные комплексы, причем многие из них улыбаются, показывают акробатические трюки. Так, весной 2015 года - опять же на фоне "Малой земли" - местные жительницы исполнили эротический танец, а ролик выложили в интернет. Выяснилось, что это были участницы танцевальной студии "Арт Данс". Они пояснили, что просто искали открытую площадку с зеленой травкой, а на мемориал якобы "не обратили внимания". Суд в Новороссийске признал всех шесть девушек (пять из которых уже достигли совершеннолетия) виновными в мелком хулиганстве и назначил одной из них 15 суток, двум другим - 10 суток административного ареста.

Еще один скандал разгорелся в кубанском городе Абинске. В январе прошлого года две старшеклассницы решили попрыгать у Вечного огня, а затем плюнули в него. Все это также сопровождалось съемкой на телефон и ужимками: мол, шутка...

Мнение

Сергей Третьяков, директор Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества:

- В таких случаях важно создавать общественное мнение. Причем прививать уважение к историческому прошлому нужно в первую очередь в семье и школе. Я часто повторяю, что критерий нравственного воспитания детей проявляется не в том, как они ведут себя на официальных мероприятиях, а как держатся между собой, на улице. И второй момент - обучение предмету истории. Сейчас в школе все подчинено ЕГЭ - назвать дату, событие и все, а ведь если бы ребята побывали на Малой земле или в крепости Суворова в Усть-Лабинске, то восприятие было бы совершенно другим.