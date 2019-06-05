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05.06.2019 14:41
Рубрика: В мире

Зеленский не смог объяснить в Брюсселе, чем он лучше Порошенко

Текст: Евгений Шестаков
Визит президента Украины в Брюссель, где у него состоялись встречи с первыми лицами Евросоюза, должен был, наконец, прояснить, что скрывалось за общими пунктами предвыборной программы Зеленского. И, в частности, ответить на вопрос - соответствуют ли истине оценки западной прессы, которая называла главу Незалежной "победителем без содержания" и предполагала, что "содержание в его победу будет вложено извне".
Фото: Тьерри Монасс/РИА Новости Фото: Тьерри Монасс/РИА Новости
Фото: Тьерри Монасс/РИА Новости

Первые выступления Зеленского на европейской земле продемонстрировали, что рокировка на украинской политической сцене не поменяла риторику первого лица Незалежной и "король по-прежнему голый". То, о чем говорил президент Украины в Брюсселе, выглядит калькой с аналогичных выступлений его предшественника с той лишь разницей, что новоизбранный лидер обладает лучшей фотогеничностью, дикцией и более развитым чувством юмора.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Пресса цитирует ответ Зеленского на реплику главы Еврокомиссии Жана Клода Юнкера, заметившего, что у него "есть теперь новый президент Украины". "Я лучше. Новый лучше старого", - ответил национальный лидер Незалежной, не обратив внимания, насколько покровительственно-унизительной была оценка его как политика, сделанная язвительным Юнкером.

Впрочем, видимых ляпов в ходе визита Зеленский не совершал, говорил, как по писанному, и старательно демонстрировал готовность быть "приемным сыном" европейского сообщества. В своих выступлениях на разных площадках президент Украины излагал, прежде всего, то, чего хотел услышать от него недоверчивый истеблишмент ЕС.

Зеленскому было не просто: в Старом свете до последнего не хотели верить в способность актера из шоу "Квартал 95" победить поднабравшего опыта в политических баталиях Порошенко, к тому же обладавшего мощным административным ресурсом. С точки зрения многих экспертов в Евросоюзе Зеленский выглядел популистом-выскочкой, использовавшим для привлечения избирателя не серьезную программу, а лозунги и необычные PR-ходы. Все это противоречило избирательной логике и менталитету нынешних управленцев Европы, которые с большим скепсисом относились к приходу Зеленского во власть. Так что нынешний визит президент Украины использовал, в первую очередь, для того, чтобы понравиться своим будущим европейским партнерам, соблазнить их перспективами Незалежной так же, как ранее нечто подобное Зеленский проделывал с избирателями.

Свежих инициатив в Брюсселе от президента Украины не прозвучало, но, похоже, эта внешнеполитическая "осетрина второй свежести" больше всего порадовала его собеседников. Говорил Зеленский о "движении Украины к высоким европейским стандартам жизни", искоренении коррупции и модернизации государства. Но тут же сообщил обрадовавшимся знакомым лозунгам европейцам, что все это станет возможным после обеспечения национальной безопасности Незалежной. Вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения по Донбассу, как стало понятным со слов Зеленского, Киев будет, но опять же после того, как Украина "системно укрепит свою безопасность".

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Правда, сроки, когда это произойдет, глава Незалежной не уточнил. Все его пространные рассуждения на эту тему косвенно сводились к ультиматуму - пока Европа не позаботится об укреплении военного потенциала Украины, ей не стоит надеяться на проведение в стране реформ и гражданский мир. Утром деньги, вечером стулья и никак иначе. Европейские собеседники Зеленского убедились, что тот не настроен на диалог с Москвой и фонтанирует несбыточными идеями, как вернуть Крым, захватить Донбасс и противостоять строительству газопровода "Северный поток-2". Все это в том же ключе ранее озвучивал Петр Порошенко, так что преемственность внешней политики выглядела очевидной.

Перед поездкой в Брюссель Зеленский в Facebook написал: "Мои разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - как мы вместе будем давить на Россию? Как мы будем принуждать ее к миру?". Если украинский лидер сдержал обещание, то это вряд ли понравилось его собеседникам за исключением, пожалуй, генерального секретаря НАТО.

Желание президента Украины стать "пасынком", сидящим на шее Старого света и готового сосать его экономические и военные ресурсы, объяснимо, но нужен ли переживающей не самые простые времена Европе такой обнаглевший иждивенец. До сих пор Брюссель настойчиво добивался от украинских политиков, чтобы те сами заботились о благополучии своего государства, в то время, как Европа соглашалась играть роль старшего, более мудрого товарища. Но нынешний визит показал, что работу с украинскими элитами европейцам придется начинать заново - с приходом Зеленского в Киеве вновь рассматривают Евросоюз в качестве "дойной коровы", ответственной за будущее Незалежной. Эту нехитрую мысль не так давно выразил бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают одним из кураторов превращения актера Зеленского в президента. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - только предлог", - обращаясь к коллективному Западу, заявил олигарх.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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Надо отдать должное европейским руководителям - они не позволили себе отправить Зеленского на родину с пустыми руками. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обещал Киеву выделить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Но произойдет это только после того, как Украина выполнит  требования, необходимые для получения денег. А главное, на чем сделали акцент прижимистые европейцы, - страна не должна даже думать об объявлении дефолта по своим ранее сделанным долгам. Так что Зеленскому в ответ на такую щедрость ничего не оставалось, как с широкой улыбкой заверить господина Домбровскиса, что информация о планах Киева объявить дефолт, - это только слухи.

За плотно закрытыми для прессы дверями осталось не понятным, насколько успешно прошли смотрины Зеленского (а его визит в Брюссель иначе, чем смотринами не назовешь) в Старом свете. И будет ли теперь европейская элита относиться серьезно к "funny man" (забавный человек - прим. ред.), как называла до выборов на Украине Зеленского западная пресса.   

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