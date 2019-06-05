Зеленский не смог объяснить в Брюсселе, чем он лучше Порошенко

Визит президента Украины в Брюссель, где у него состоялись встречи с первыми лицами Евросоюза, должен был, наконец, прояснить, что скрывалось за общими пунктами предвыборной программы Зеленского. И, в частности, ответить на вопрос - соответствуют ли истине оценки западной прессы, которая называла главу Незалежной "победителем без содержания" и предполагала, что "содержание в его победу будет вложено извне".

Первые выступления Зеленского на европейской земле продемонстрировали, что рокировка на украинской политической сцене не поменяла риторику первого лица Незалежной и "король по-прежнему голый". То, о чем говорил президент Украины в Брюсселе, выглядит калькой с аналогичных выступлений его предшественника с той лишь разницей, что новоизбранный лидер обладает лучшей фотогеничностью, дикцией и более развитым чувством юмора.

Пресса цитирует ответ Зеленского на реплику главы Еврокомиссии Жана Клода Юнкера, заметившего, что у него "есть теперь новый президент Украины". "Я лучше. Новый лучше старого", - ответил национальный лидер Незалежной, не обратив внимания, насколько покровительственно-унизительной была оценка его как политика, сделанная язвительным Юнкером.

Впрочем, видимых ляпов в ходе визита Зеленский не совершал, говорил, как по писанному, и старательно демонстрировал готовность быть "приемным сыном" европейского сообщества. В своих выступлениях на разных площадках президент Украины излагал, прежде всего, то, чего хотел услышать от него недоверчивый истеблишмент ЕС.

Зеленскому было не просто: в Старом свете до последнего не хотели верить в способность актера из шоу "Квартал 95" победить поднабравшего опыта в политических баталиях Порошенко, к тому же обладавшего мощным административным ресурсом. С точки зрения многих экспертов в Евросоюзе Зеленский выглядел популистом-выскочкой, использовавшим для привлечения избирателя не серьезную программу, а лозунги и необычные PR-ходы. Все это противоречило избирательной логике и менталитету нынешних управленцев Европы, которые с большим скепсисом относились к приходу Зеленского во власть. Так что нынешний визит президент Украины использовал, в первую очередь, для того, чтобы понравиться своим будущим европейским партнерам, соблазнить их перспективами Незалежной так же, как ранее нечто подобное Зеленский проделывал с избирателями.

Свежих инициатив в Брюсселе от президента Украины не прозвучало, но, похоже, эта внешнеполитическая "осетрина второй свежести" больше всего порадовала его собеседников. Говорил Зеленский о "движении Украины к высоким европейским стандартам жизни", искоренении коррупции и модернизации государства. Но тут же сообщил обрадовавшимся знакомым лозунгам европейцам, что все это станет возможным после обеспечения национальной безопасности Незалежной. Вести переговоры с Москвой и выполнять Минские соглашения по Донбассу, как стало понятным со слов Зеленского, Киев будет, но опять же после того, как Украина "системно укрепит свою безопасность".

Правда, сроки, когда это произойдет, глава Незалежной не уточнил. Все его пространные рассуждения на эту тему косвенно сводились к ультиматуму - пока Европа не позаботится об укреплении военного потенциала Украины, ей не стоит надеяться на проведение в стране реформ и гражданский мир. Утром деньги, вечером стулья и никак иначе. Европейские собеседники Зеленского убедились, что тот не настроен на диалог с Москвой и фонтанирует несбыточными идеями, как вернуть Крым, захватить Донбасс и противостоять строительству газопровода "Северный поток-2". Все это в том же ключе ранее озвучивал Петр Порошенко, так что преемственность внешней политики выглядела очевидной.

Перед поездкой в Брюссель Зеленский в Facebook написал: "Мои разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - как мы вместе будем давить на Россию? Как мы будем принуждать ее к миру?". Если украинский лидер сдержал обещание, то это вряд ли понравилось его собеседникам за исключением, пожалуй, генерального секретаря НАТО.

Желание президента Украины стать "пасынком", сидящим на шее Старого света и готового сосать его экономические и военные ресурсы, объяснимо, но нужен ли переживающей не самые простые времена Европе такой обнаглевший иждивенец. До сих пор Брюссель настойчиво добивался от украинских политиков, чтобы те сами заботились о благополучии своего государства, в то время, как Европа соглашалась играть роль старшего, более мудрого товарища. Но нынешний визит показал, что работу с украинскими элитами европейцам придется начинать заново - с приходом Зеленского в Киеве вновь рассматривают Евросоюз в качестве "дойной коровы", ответственной за будущее Незалежной. Эту нехитрую мысль не так давно выразил бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают одним из кураторов превращения актера Зеленского в президента. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина - только предлог", - обращаясь к коллективному Западу, заявил олигарх.

Надо отдать должное европейским руководителям - они не позволили себе отправить Зеленского на родину с пустыми руками. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис обещал Киеву выделить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Но произойдет это только после того, как Украина выполнит требования, необходимые для получения денег. А главное, на чем сделали акцент прижимистые европейцы, - страна не должна даже думать об объявлении дефолта по своим ранее сделанным долгам. Так что Зеленскому в ответ на такую щедрость ничего не оставалось, как с широкой улыбкой заверить господина Домбровскиса, что информация о планах Киева объявить дефолт, - это только слухи.

За плотно закрытыми для прессы дверями осталось не понятным, насколько успешно прошли смотрины Зеленского (а его визит в Брюссель иначе, чем смотринами не назовешь) в Старом свете. И будет ли теперь европейская элита относиться серьезно к "funny man" (забавный человек - прим. ред.), как называла до выборов на Украине Зеленского западная пресса.