Биологи выяснили, почему у морских драконов зубы прозрачные

Международная команда исследователей провела анализ строения уникальных зубов глубоководных рыб и установила, что прозрачными их делает особый эмалеподобный слой из нанокристаллов. Отчет об исследовании появился на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего. Ученые изучили удивительные зубы глубоководных хищников - морских драконов.

Эти рыбы обладают уникальным механизмом адаптации к окружающей среде. Дело в том, что их огромные пугающие зубы являются прозрачными. Морские драконы почти всегда держат пасть открытой, поэтому зубы им надо маскировать от потенциальной добычи.

Исследование показало, что природа наделила морских драконов уникальной способностью. Их зубы имеют необычную кристаллическую наноструктуру. Они покрыты эмалеподобным слоем.

Он состоит из нанокристаллов гидроксиапатита, структурированных таким образом, чтобы предотвратить рассеивание или отражение света от поверхности зубов. Слой дентина также структурирован уникально. В нем нет микроскопических каналов, которые придают цвет зубам людей и животных.

Отсутствие дентинных канальцев также способствует прозрачности зубов. Кроме того, морские драконы обладают темным телом. Это тоже часть маскировки.

"Как правило, зубы в природе не являются наноструктурированными, - говорит ведущий автор работы Одри Веласко-Хоган. - У всех существ имеются дентинные канальцы. Поэтому интересно было увидеть, что зубы морских драконов созданы совсем не так, как у всех других видов".