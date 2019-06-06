Haval назвал цены на все 12 версий кроссовера Haval F7

Кроссовер Haval F7 российской сборки оказался дороже, чем ожидалось. Накануне была названа минимальная стоимость автомобиля, а в четверг, 6 июня, представительство китайской компании обнародовало полный прайс-лист. Даже наше неосторожное предположение о том, что в топовой комплектации новинка будет стоить до 1,8 млн, оказалось неверным. Верхняя планка цены дошла до 1 817 000 рублей.

Итак, самый доступный полноприводный кроссовер с турбированным двигателем 1.5 будет стоить 1 529 000 рублей, самый дешевый автомобиль с 2-литровым мотором и передним приводом - 1 549 000 рублей, а топовые версии с приводом 4x4 оценили в 1 719 000 и 1 819 000 рублей соответственно.

Всего россиянам предложено 12 версий Haval F7 - в трех комплектациях, с двумя моторами и двумя типами привода. Такое разнообразие вариантов - очевидно, и есть следствие локализации производства машины на заводе в Тульской области. На цене этот фактор особо не сказался. Кроссовер оказался на столько дороже китайской версии, на сколько и импортируемые модели.

Так, Haval H2 в Поднебесной оценен, если переводить местные цены по текущему курсу, в 706-895 тысяч рублей, а у нас он на 400-450 тысяч дороже. Haval H9 в Китае стоит 2,07-2,57 миллиона рублей, а в России - на 200-500 тысяч больше. Примерно такая же ситуация и с Haval F7 - у себя на родине он продается за 1,2-1,4 миллиона рублей.

Добавим, что уже в начальной комплектации Comfort автомобиль хорошо оснащен. У него есть, например, подогрев передних сидений, климат-контроль, выбор режимов движения, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, запуск мотора кнопкой, бесключевой доступ в салон, обогрев лобового стекла в зоне щеток, датчики света и дождя, кожаный руль с кнопками и подогревом и круиз-контроль. В "топе" в наличии система кругового обзора, кожаный салон, люк в крыше, светодиодная оптика, а "круиз" становится адаптивным.

В компании отметили, что гарантийный срок на F7 составляет 3 года или150 тысяч километров пробега. Продажи машины начались.