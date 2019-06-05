Haval объявил цену на свой первый кроссовер российской сборки

С заводом, собственно, все давно понятно. О его строительстве было объявлено еще в августе прошлого года, а в декабре здесь стали собирать машины в тестовом режиме. Запустить полноценный конвейер изначально планировали в апреле. Примерно так и получилось, но официальное открытие приурочили к визиту в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. В Узловской район он, правда, не доехал. Но с продукцией будущего завода ознакомился - вместе с российским коллегой Владимиром Путиным во дворике Большого кремлевского дворца.

Известно, что китайский лидер за пару дней обсудит с нашим президентом большое число инвестиционных проектов. Но автозавод под Тулой в любом случае стоит особняком. В предприятие вложено около 500 млн долларов. И это - самый крупный инвестпроект КНР в РФ, как в буквальном, так и в переносном смысле. Корреспондент "РГ" смог убедиться: предприятие поражает масштабами - 216 гектаров, цеха штамповки, сварки, окраски, сборки, производства компонентов и специальный испытательный автодром. А еще общежития для китайских инженеров, которые организовали и контролируют производственный процесс. Впрочем, здесь живут и российские специалисты, которых в Тульскую область пригласили с других заводов.

Естественно, главная идея локализации производства - снижение стоимости продукции. И в этом смысле весьма удачной выглядит идея с производством именно новой модели - кроссовера F7. Смог ли производитель снизить цену на эту машину - неизвестно, поскольку и сравнивать не с чем. И надо отдать должное маркетологам Haval - они до последнего упражнялись с цифрами, пытаясь предложить оптимальную стоимость новинки. Судя по интернет-форумам и соцсетям, экономия понравилась не всем. Многих огорчило отсутствие цифровой приборной панели и заглушка вместо шайбы управления мультимедийной системы. Но в представительстве марки всякий раз отвечали, что урезали лишь топовую комплектацию, сохранив богатое оснащение в начальной.

Более того, Haval F7 вышел на рынок с амбициозной идеей - "бросить вызов существующему положение вещей в индустрии". "В привычных условиях большинство опций, делающих владение автомобилем более приятным и комфортным, включены только в топовые комплектации либо требуют вложения дополнительных средств. Бренд Haval убежден, что высокое качество, надежность и инновации должны быть более доступны. Поэтому уже в базовой комплектации новый кроссовер имеет богатое оснащение и высокий уровень комфорта", - пояснили в компании.

В общем, если перейти наконец к главной интриге дня: цены на Haval F7 начинаются с отметки в 1 499 000 рублей. Максимальная цифра не названа, но, по предварительной информации, она составит 1 799 000 рублей.

Самые доступные машины - переднеприводные с наддувным двигателем 1.5 мощностью 150 л.с и "роботом" 7DCT. Даже в минимальной версии набор опций получился внушительным. В нем есть, например, подогрев передних сидений, климат-контроль, выбор режимов движения, мультимедийная система с 9-дюймовым тачскрином, запуск мотора кнопкой, бесключевой доступ в салон, обогрев лобового стекла в зоне щеток, датчики света и дождя, кожаный руль с кнопками и подогревом и круиз-контроль. В "топе" в наличии система кругового обзора, кожаный салон, люк в крыше, светодиодная оптика, а "круиз" стал адаптивным.

Убедиться в том, насколько цена соответствует предложению, автолюбители могут в автосалонах китайской компании. Машины поступили даже в самые отдаленные от Москвы и Тулы дилерские центры. Собственно, продажи в компании планируют начать 5 июня.