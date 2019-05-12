Haval F7: оправдает ли новый кроссовер ожидания россиян

Начать обзор кроссовера Haval хочется с признания в ошибке.

В начале года мы с коллегами составили топ-10 наиболее интересных премьер российского рынка в 2019 году, а затем еще и расширили этот список для пользовательского голосования. И ни в том, ни в другом перечне места для F7 не нашлось. Конечно, мы усомнились, что новую модель молодого китайского бренда можно поставить в один ряд с Renault Arkana, Skoda Karoq и Toyota RAV4 следующего поколения (кстати, именно в таком порядке читатели расставили "самые ожидаемые авто").

И вот теперь очевидно, что Haval F7 мы недооценили. Какое бы место он ни занял в этом рейтинге, за него точно есть кому проголосовать. В Сети легко найти сразу несколько форумов, на которых автолюбители ежедневно обсуждают мельчайшие подробности об этой модели. Забавно, но там оперативно переводят с китайского языка тест-драйвы и обзоры и за неимением достоверных данных высчитывают клиренс по фотографиям. А сотрудникам PR-службы Haval приходится выдерживать невероятный натиск в соцсетях. В комментариях к любому посту следуют десятки вопросов о том, когда же F7 появится на российском рынке и сколько будет стоить.

Весь этот ажиотаж стал абсолютно понятен после поездки в Китай, где корреспонденту "РГ" довелось изучить новый F7 и даже немного опробовать его в деле.

Пусть к резвости

С тест-драйва, пожалуй, и начнем, хотя он и получился довольно специфическим. На огромном полигоне рядом с заводом Haval в Сюйшуе были расставлены сотни красных и синих фишек. Нам с коллегами предстояло разогнаться, затем резко затормозить, совершить "змейку", развернуться и повторить все упражнения немного в другом порядке. И так - пару-тройку раз.

Но и этого хватило, чтобы понять: Haval F7 сразу после появления на нашем рынке станет самым быстрым китайским автомобилем. Да, у него есть достойные соперники в лице кросс-купе Geely FY11, премиального Wey или купеобразного Haval F7x (две последние модели мы тоже погоняли по площадке и остались под впечатлением), но все они появятся позже. Пока же "семерка" однозначно будет выделяться на фоне академичных, а зачастую и откровенно "вялых" "китайцев".

Впрочем, это справедливо по отношению к машине с 2-литровым турбомотором на 190 л.с. Автомобиль с полуторалитровым агрегатом мощностью 150 л.с. наверняка окажется инертнее. И еще одна ремарка. Наддувные движки в сочетании с преселективными коробками "передач" подбираются к максимальному крутящему моменту уже на низких оборотах. Поэтому их эффективность мы смогли оценить и на короткой дистанции. А вот как они работают на высоких оборотах, позволят ли чувствовать себя уверенно на трассе и затяжном подъеме - еще предстоит выяснить. Благо представительство Haval уже пообещало журналистам масштабные тесты новинки в самых разнообразных дорожных условиях. Но чуть позже - уже с серийными образцами тульского производства.

"Робот" DCT-7, как показалось, реакцию на акселератор ничуть не задерживает. Ну разве что на самом старте. А затем два сцепления четко передают друг другу "эстафету" диапазонов, и разрыва тягового усилия, передаваемого на колеса, не чувствуется. Не возникло особых претензий и к подвеске. Так, кроссовер вполне комфортно на скорости лавировал между фишками, справившись с этой задачей лучшего нового Haval H6, который мы тоже проверили на полигоне. А на специальном треке, где предусмотрены самые разные варианты покрытия дороги, ехать в F7 было предпочтительнее, чем в том же Wey VV7, - подвеска показалась в меру мягкой.

Одному из коллег, особо искушенному в экстремальном вождении, удалось сразу на нескольких тестируемых экземплярах "поджечь" тормозные колодки, а заодно и заставить "кипеть" представителей Great Wall. Дескать, до европейских стандартов автомобилю далеко - пять экстренных торможений подряд он не выдерживает. Придется ли кому-то из будущих водителей пройти такое испытание в реальной жизни? Хочется надеяться, что в случае необходимости им хватит единственного торможения. А с ним у "семерки" проблем возникнуть не должно - машина резко осаживается и, заморгав "аварийкой", останавливается.

Салон красоты

Что касается экстремальных проверок, то, очевидно, Haval F7 может не справиться и с другими подобными испытаниями. Не исключено, что коробка с "мокрыми" сцеплениями перегреется, если автомобиль те же пять раз кряду вытаскивать из вязкого песка или грязи. Но стоит ли это делать? Нет, этот кроссовер нельзя назвать городским "щеголем" или "пижоном", но, сидя за его рулем, не очень-то и хочется слазить на проселочную дорогу. Маркетологи бренда правильно охарактеризовали серию F как молодежную. Вот и в "семерке", если судить по ощущениям, куда приятнее ехать в дальнее путешествие или праздно кататься по ночному городу.

На московском автосалоне, когда Haval F7 впервые представили россиянам, говорилось о том, что, создавая салон машины, дизайнеры вдохновлялись "космической капсулой". Получилось или нет - сказать сложно, но кокпитом водительское место называть определенно хочется. К человеку за рулем слегка развернута "рабочая" площадь не только передней панели, но и центрального тоннеля. Дотягиваться ко всем необходимым органам управления, по первым впечатлениям, легко. Разве что в глубокий ящичек, скрытый в подлокотнике, так просто не доберешься - чтобы достать из него что-то необходимое, водителю придется самому слегка развернуться. Впрочем, это обычная история.

Кстати, несмотря на виртуальную приборную панель и довольно большой сенсорный экран мультимедийной системы, в салоне много физических кнопок. В частности, центральный тоннель венчает блок из полутора десятков клавиш. Верхние управляют климат-системой, на нижние завязаны другие функции, например, система стабилизации ESP и парк-троники.

Еще стоит отметить площадку для беспроводной зарядки телефона, удобную нишу в нижней части центрального тоннеля (там гаджеты заряжаются уже от USB-розетки) и селектор коробки DCT в виде джойстика с индикатором. В общем - все вполне современно и ладно. Остается посмотреть, как воспроизведут четко подогнанные детали интерьера тульские автосборщики.

Вызвали Джина

Что касается внешнего облика F7, то кроссовер не выглядит китайским - и это понятно. Haval уже давно лидирует в сегменте SUV в Китае, а теперь твердо намерен стать одним из лидеров мировых. Мне лично его вид в профиль кажется простоватым - особенно на фоне модных "родственников" F7x и Wey. Но спереди и сзади "семерка" получилась стильной. Глобализация дизайна потребовала от Great Wall соответствующих кадровых решений. Сейчас этим направлением в Haval рулит британец Фил Симмонс, ранее рисовавший Land Rover.

Впрочем, F7 - еще не его творение. Созданием облика новинки занималась прежняя команда с целой россыпью "звезд" европейского масштаба - в частности, Пьером Леклерком и Реймоном Джина, успешно поработавшими в BMW и Alfa Romeo. Главное, что у них получилось - даже те, кто спешит увидеть в "китайцах" неочевидные совпадения в дизайне автомобилей, не пытаются найти "двойника" Haval F7. Понравится ли его дизайн или нет, но он в значительной степени оригинален.

И одна интересная деталь - клиренс кроссовера кажется горазд выше, чем заявленный в 170 мм. Впрочем, не исключено, что когда-нибудь команда инженеров тульского завода сможет "приподнять" машину еще на несколько сантиметров. Это один из очевидных плюсов локализации. Впрочем, пока говорить об уровне этой самой локализации рано. В компании утверждают, что речь идет о показателе в 30%. Однако называть конкретные автокомпоненты российского производства почему-то отказываются.

Закрыть "Атлас"

Первые "семерки" начнут появляться у дилеров Haval уже в мае - пока как демонстрационные образцы. Продажи начнутся в июне - после официального запуска завода и объявления цен. Пока же о них можно лишь гадать. Кто-то говорит, что стоимость стартует от 1,25 млн, другие - от 1,4. Конечно, далеко не все российские автолюбители привыкли к таким ценникам на китайские машины. Но пример Geely Atlas - а его продажи растут с каждым месяцем - показывает, что все познается в сравнении.

К слову, именно Atlas и станет для Haval F7 главным конкурентом. В компании, конечно, хотели бы, чтобы их новинку сопоставляли с "корейцами" и "японцами", да и определенные основания для этого есть. Но для начала пусть "семерка" возглавит рейтинг "китайцев". А уже после этого к ее оценкам можно будет подойти с большей строгостью - чтобы наконец поставить в один ряд со Skoda Karoq и Toyota RAV4.