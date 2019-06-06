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06.06.2019 18:46
Рубрика: Общество

Определен предел выносливости человека

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Команда эволюционных антропологов во главе с Германом Понтцером из Университета Дьюка (США) сумела определить предел физической выносливости человека, по достижении которого тело начинает черпать энергию из своих жировых запасов.

Как сообщает Science, исследование базировалось на измерении показателя BMR (basal metabolic rate). Это основной показатель обмена веществ в организме: количество энергии, расходуемой человеком в состоянии покоя.

Фото: iStock
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Команда Понтцера прибегла к помощи спортсменов. Еще в 2015 году была проведена "гонка через США". Пять мужчин и одна женщина в течение 20 недель принимали участие в марафонских забегах, в целом преодолев 4957 километров.

Исследователи замерили у всех шести бегунов первоначальный показатель BMR. В дальнейшем их физическое состояние отслеживалось при помощи анализа изотопов дейтерия и кислорода-10, которыми в питьевой воде марафонцев были заменены обычный водород и кислород.

Исследование показало, что расход энергии примерно через 20 дней непрерывных нагрузок начал снижаться и достиг значения 2,5 BMR. Предыдущие исследования показали, что при интенсивной физической нагрузке на протяжении нескольких часов BMR увеличивается до пяти раз, после чего начинает выравниваться.

Установлено, что при длительной нагрузке при снижении показателя обмена веществ до 2,5 BMR наступает ключевой момент: организм начинает сжигать калории быстрее, чем он может получить энергии из пищи. Именно тогда и наступает биологически установленный предел человеческой выносливости, считают авторы работы.

Как только спортсмен достигает этого "потолка", его тело начинает черпать энергию из своих жировых запасов. Иначе человек не сможет выдержать новую нагрузку.

Исследователи отмечают, что многие спортсмены знают об этой особенности организма. Поэтому перед соревнованиями с длительной физической нагрузкой, где требуется очень высокая выносливость, они начинают накапливать запас жира.

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