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06.06.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Упавший под поезд на станции "Дмитровская" пассажир остался жив

Текст: Ирина Огилько

Оступившийся и упавший на рельсы мужчина на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии подземки выжил. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Женщина упала под поезд в московском метро

Падение произошло из-за неосторожности в тот момент, когда поезда не было на станции. Напряжение с жесткого пути было снято в 13.11 и восстановлено в 13.24. Полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу. В пресс-службе подчеркнули, что инцидент не повлиял на работу "серой" линии метро. Пострадавший мужчина направлен в ГКБ имени Боткина. А материалы происшествия направлены в прокуратуру на Московском метрополитене.

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