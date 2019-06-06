Упавший под поезд на станции "Дмитровская" пассажир остался жив

Оступившийся и упавший на рельсы мужчина на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии подземки выжил. Об этом сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Падение произошло из-за неосторожности в тот момент, когда поезда не было на станции. Напряжение с жесткого пути было снято в 13.11 и восстановлено в 13.24. Полицейские помогли пострадавшему подняться на платформу. В пресс-службе подчеркнули, что инцидент не повлиял на работу "серой" линии метро. Пострадавший мужчина направлен в ГКБ имени Боткина. А материалы происшествия направлены в прокуратуру на Московском метрополитене.