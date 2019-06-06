Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК сообщил о том, что Джон Керри, бывший госсекретарь США при Бараке Обаме, предлагал провести еще один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.

По словам Лаврова, Керри, занимавший должность главы американской дипломатии с 2013 по 2017 годы, в апреле 2014 года, сразу после народного волеизъявления на полуострове, предложил "для порядка" провести еще один референдум, понимая, что все "произошло так, как хотел народ Крыма". При этом в Вашингтоне признавали, что результаты референдума были объективными.

Москва предложение Керри отвергла. "С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование? Надеюсь, Джон на меня не обидится", - подчеркнул Сергей Лавров, добавив, что Керри опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из двусторонних бесед.

Напомним, что в марте 2014 года подавляющее большинство (96 процентов) крымчан высказались за воссоединение с Россией.