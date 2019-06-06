Спикер конгресса США рассказала о желании видеть Трампа в тюрьме

Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси мечтает увидеть американского президента Дональда Трампа за решеткой. Об этом она рассказала на встрече с главой юридического комитета нижней палаты парламента Джерри Надлером. Политики на этой неделе обсудили возможность начала процедуры импичмента в отношении хозяина Белого дома.

"Я не хочу, чтобы его подвергли импичменту, я хочу видеть его в тюрьме", - заявила Пелоси, которую цитирует издание Politico. Впрочем, некоторых американских законодателей ремарки коллеги не удивили. Пелоси и раньше жестко критиковала Дональда Трампа.

В свою очередь Джерри Надлер в разговоре настаивал на необходимости инициировать процесс импичмента в отношении президента США и просил Нэнси Пелоси поддержать его. Спикер конгресса пока выразила неготовность к проведению очередного расследования против Трампа.