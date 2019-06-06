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Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили огромный диск 15:40
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06.06.2019 15:40
Рубрика: Общество

Возле черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили огромный диск

Текст: Денис Передельский
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), E.M. Murchikova; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), E.M. Murchikova; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), E.M. Murchikova; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello

Исследователи из Национальной радиоастрономической обсерватории (США) при помощи телескопа ALMA обнаружили ранее неизвестный диск холодного межзвездного газа, расположенного вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Результаты опубликованы в журнале Nature, а его краткая версия изложена на сайте обсерватории. Ученые утверждают, что им удалось обнаружить "неуловимый диск", который расположен примерно в 26 тысячах световых лет от Земли.

Там находится центр нашей галактики, представляющий собой сверхмассивную черную дыру Стрелец A*. Ее масса в четыре миллиона раз превышает массу нашего Солнца. Астрономы и раньше предполагали, что вокруг этой черной дыры вращаются потоки как феноменально горячих, так и сравнительно холодных газов.

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Они образуют огромный аккреционный диск, простирающийся на несколько десятых световых лет от горизонта событий черной дыры. Ранее удалось обнаружить горячую часть этого газа. По оценкам ученых, его температура составляет 10 миллионов градусов по Цельсию.

При такой температуре газ "яростно светится в рентгеновском излучении", что позволило обнаружить его с помощью космических рентгеновских телескопов.

Новые наблюдения помогли обнаружить огромный запас более холодного газообразного водорода. Его температура составляет около 10 тысяч градусов по Цельсию. Расстояние от него до черной дыры по космическим меркам совсем небольшое - примерно 1000 астрономических единиц.

Это первое доказательство существования холодного аккреционного диска. Ученым удалось картографировать его местоположение и отследить движение газа.

По их мнению, количество водорода в этом холодном диске составляет около одной десятой массы Юпитера или одной десятитысячной массы Солнца.

"Мы первыми получили изображение этого неуловимого диска и изучили его вращение, - говорит ведущий автор статьи Елена Мурчикова из Института перспективных исследований в Принстоне. - Мы все ближе подбираемся к ближайшей от нас черной дыре и надеемся, что новые наблюдения ALMA помогут ей раскрыть некоторые свои тайны".

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