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Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост"

Новости
    06.06.2019, 15:52
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3 Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3
Фото: youtube.com/ Телеканал ТВ-3

На YouTube-канале ТВ-3 опубликован нестыдный и угрюмый трейлер первой части российского постапокалиптического боевика-дилогии "Аванпост". Визуально местами - "русского "Бегущего по лезвию".

Фото: kinopoisk.ru
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"Что, если апокалипсис наступит завтра, через неделю, через пару лет? Если привычный мир - мир за окном, на соседних улицах - в одночасье станет другим?" - вопрошают создатели.

Авторы - режиссер Егор Баранов ("Гоголь", "Саранча") и сценарист Илья Куликов ("Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел").

В главных ролях: Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и Константин Лавроненко.

Первая часть "Аванпоста" выйдет в кинотеатрах 21 ноября.

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