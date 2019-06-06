Вышел трейлер российского постапокалиптического боевика "Аванпост"

На YouTube-канале ТВ-3 опубликован нестыдный и угрюмый трейлер первой части российского постапокалиптического боевика-дилогии "Аванпост". Визуально местами - "русского "Бегущего по лезвию".

"Что, если апокалипсис наступит завтра, через неделю, через пару лет? Если привычный мир - мир за окном, на соседних улицах - в одночасье станет другим?" - вопрошают создатели.

Авторы - режиссер Егор Баранов ("Гоголь", "Саранча") и сценарист Илья Куликов ("Чернобыль. Зона отчуждения", "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел").

В главных ролях: Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Ксения Кутепова и Константин Лавроненко.

Первая часть "Аванпоста" выйдет в кинотеатрах 21 ноября.