Lada не планирует выпуск Granta Sport и Granta NFR

Семейство Lada Granta летом 2018 года пополнилось моделями в кузовах типа хэтчбек и универсал, ранее представленных под именем Kalina. И все представители фамилии Granta прошли через масштабное обновление. Но у дореформенной Granta была версия Sport, а у Kalina - ещё и более мощная модификация NFR. Стало известно, ждать ли их для ресайлинговой модели.

На пресс-конференции в рамках журналистского тест-драйва директор Lada по маркетингу Фабьен Гульми заявил, что такие автомобили не появятся в ближайшее время. Он также отметил, что возможно создание модели со спортивным внешним видом, но не более того. Другими словами, Lada Granta с изменённой подвеской, более мощными тормозами и производительным двигателем не будет. Во всяком случае, пока не будет. Одна из причин - компания ищет максимально рентабельные предложения для рынка, и модифицированная Granta в эту категорию не попадает.

Напомним, в Сети публиковались фото, как предполагалось, Lada Granta Sport, бамперы которой были замаскированы камуфляжной плёнкой. Ещё раз отметим, что версия с более спортивным внешним видом появиться может (аналог Drive Active), но полноценной Sport-модификации не будет.

Lada Granta Sport и Kalina Sport на старте продаж оснащались двигателем мощностью 118 л.с., но позже из-за ужесточения эконорм отдачу сократили до 114 сил. Также Lada предлагала модели в комплектации Drive Active: агрессивный вешний вид, другие амортизаторы и стандартный силовой агрегат. Lada Kalina NFR (Need For Race) продавалась со 136-сильным мотором на подрамнике и удерживала звание самой мощной серийной Lada.

Самой мощной моделью Lada на сегодняшний день является 145-сильный седан Vesta Sport, цена на который начинается от 1 009 900 рублей. Ранее "Российская газета" сообщала, что универсал Vesta SW не получит версию Sport.