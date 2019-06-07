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07.06.2019 08:02
Рубрика: Легковые авто

Стоит ли ждать универсал Lada Vesta SW Sport

Текст: Евгений Костин
Фото: Борис Захаров Фото: Борис Захаров
Фото: Борис Захаров

Lada в ближайшей перспективе не планирует выпуск спортивной версии универсала Lada Vesta SW. Известно, что создавались прототипы такого автомобиля, но дальнейшее развитие проекта пока приостановлено.

На это есть логичная причина, которую озвучил источник в компании. Связана она с тем, что седан Vesta Sport вышел на рынок только в начале 2019 года, и пока объективной картины спроса у автопроизводителя нет. Возможно, семейство модели будет расширено в дальнейшем, когда АвтоВАЗ оценит потенциальную потребность покупателя в спортивном универсале и рентабельность выпуска такой модели.

Фото: vk.com / lada_granta_fl
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Напомним, седан Lada Vesta Sport оснащается модернизированным двигателем объёмом 1.8 литра мощностью 145 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

По сравнению с обычной Vesta клиренс спортивной версии меньше на 31 мм. Новые настройки получили шасси и система стабилизации ESC. Продажи Lada Vesta Sport начались в январе 2019 года, цена на модель начинается от 1 009 900 рублей.

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