Матвиенко: Диспансеризация должна стать гражданским долгом

Представление о необходимости заботы о своем здоровье надо прививать россиянам с малых лет, чтобы прохождение регулярной диспансеризации они воспринимали как гражданский долг, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в интервью " Парламентской газете ".

Создание системы диспансеризации она назвала одним из несомненных достижений российского здравоохранения.

"Правительство разрабатывает проект нормативного правового акта о проведении в 2019-2020 годах Всероссийской диспансеризации взрослого населения Российской Федерации. Мы, конечно же, активно поддержим все это законодательно", - заявила глава Совфеда.

Она считает, что "надо с ранних лет, как минимум с первых классов школы, формировать сознание того, что своевременное прохождение диспансеризации - своего рода обязанность, даже долг каждого гражданина". "И здесь трудно переоценить роль средств массовой информации: просветительская деятельность - важная составляющая сбережения российской нации", - добавила она.

Напомним, сейчас граждане предпенсионного возраста имеют право на ежегодную диспансеризацию. Взрослым россиянам трудоспособного возраста такая возможность предоставляется раз в три года.

В конце мая Валентина Матвиенко рассказала в интервью ТАСС, что сенаторы намерены внести поправки в Трудовой кодекс, чтобы дополнительный выходной на прохождение ежегодной диспансеризации получили граждане старше сорока лет.

Но для того, чтобы система диспансеризации работала эффективно, нужны не только законодательные меры, но и информационная работа. Согласно инициативному опросу, проведенному Общероссийским народным фронтом (ОНФ) среди 1068 россиян, приняли 1068 человек, 76 процентов опрошенных в последние годы не проходили медосмотр. При этом 25 процентов респондентов даже не знали о такой возможности, 14 процентов - знали, но не захотели мучительно долго стоять в очередях, 12 процентов - испугались недоброжелательного отношения медперсонала, а трем процентам опрошенных отказали врачи, сославшись на отсутствие специалистов или материально-технического обеспечения.

Из тех, кто хоть раз в жизни проходил медосмотр, 45 процентов были направлены туда работодателем, еще 11 процентов - врачами, и только 12 процентов обходятся без напоминаний и обследуются, когда подходит время очередного осмотра.