Обнаружен загадочный радиомост между двумя галактиками

Международная команда астрономов обнаружила странный "мост" длиной в 10 миллионов световых лет, который состоит из радиоволн и соединяет между собой два крупных скопления галактик.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывает EurekAlert. Авторы работы во главе с Федерикой Говони указывают, что мощные магнитные поля соединяют два медленно сливающихся скопления галактик.

Последние известны под названиями Абель 0399 и Абель 0401. Для наблюдения был использован радиотелескоп с низкочастотной решеткой LOFAR, расположенный на территории Нидерландов.

При помощи решетки из радиоантенн исследователи обнаружили своего рода мост длиной 10 миллионов световых лет между двумя кластерами, который состоит из волн низкочастотного радиоизлучения. По мнению ученых, это указывает на наличие магнитного поля и релятивистских электронов в "космической нити", которая соединяет два указанных скопления.

Обнаруженная структура оказалась гораздо больше, чем можно было бы объяснить стандартными моделями. Это говорит о том, что астрономы наткнулись на ранее неизвестный механизм ускорения частиц, работающий в межгалактическом газе.

Исследователи провели компьютерное моделирование. Оно показало, что внутри магнитного поля электроны движутся крайне быстро и при этом испускают так называемое синхротронное излучение. Оно и было зафиксировано радиотелескопом в виде радиоволн.

По мнению авторов работы, полученные результаты опровергают современные теории о механизме ускорения частиц в межгалактических областях космического пространства.