Обнаружен загадочный радиомост между двумя галактиками

Новости

Беларусь активизирует сотрудничество с Подмосковьем 16:00
Петербург станет математической столицей 15:49
Путин рассказал про ошибку США с долларом 15:49
В Эстонии нашли спрятанный в снаряде клад Российской империи 15:45
"Спартак" продлил контракт с Ещенко 15:42
Стало известно, где будут снимать сиквел "Последнего богатыря" 15:35
11-летняя жительница Подмосковья ждет ребенка от 46-летнего мигранта 15:31
В центре Санкт-Петербурга создадут Почтовый квартал 15:31
Путин заявил о технологической войне 15:30
Лукашенко: Белорусские НПЗ приватизироваться не будут 15:30
В Сочи жителям начали раздавать рыбки гамбузии от комаров 15:22
Генетики выяснили, откуда пошла Юстинианова чума 15:20
В Екатеринбурге покажут коллекцию ретромотоциклов "Иж" и "Ява" 15:10
В Хакасии полицейский-стажер получил множественные ножевые ранения 15:09
Поморье и Беларусь активизируют торгово-экономическое сотрудничество 15:08
Путин призвал обсудить состояние глобальной экономики 15:05
Видео: на подрезавший чужую машину Land Rover рухнул фонарный столб 15:05
Фасады жилых домов помоют в Москве 15:00
Товарооборот Беларуси и Курской области превысил 54 млн долларов 15:00
Глава Федеральной кадастровой палаты оценил эффект от "дачной амнистии" 14:55
Юрий Чайка назвал причину давления на бизнес 14:53
ЦОДД предупредил о дачных пробках в Москве 14:51
В Мурманске вложат полмиллиарда рублей в центр ядерной медицины 14:46
Улицы Севастополя затопило после сильного ливня 14:46
Роспатент: Реестр 3D-изображений уже тестируется 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 14:30
Рубрика: Общество

Обнаружен загадочный радиомост между двумя галактиками

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда астрономов обнаружила странный "мост" длиной в 10 миллионов световых лет, который состоит из радиоволн и соединяет между собой два крупных скопления галактик.

Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывает EurekAlert. Авторы работы во главе с Федерикой Говони указывают, что мощные магнитные поля соединяют два медленно сливающихся скопления галактик.

Фото: Александр Овчаров/РИА Новости
Робот FEDOR застрял в космическом корабле

Последние известны под названиями Абель 0399 и Абель 0401. Для наблюдения был использован радиотелескоп с низкочастотной решеткой LOFAR, расположенный на территории Нидерландов.

При помощи решетки из радиоантенн исследователи обнаружили своего рода мост длиной 10 миллионов световых лет между двумя кластерами, который состоит из волн низкочастотного радиоизлучения. По мнению ученых, это указывает на наличие магнитного поля и релятивистских электронов в "космической нити", которая соединяет два указанных скопления.

Обнаруженная структура оказалась гораздо больше, чем можно было бы объяснить стандартными моделями. Это говорит о том, что астрономы наткнулись на ранее неизвестный механизм ускорения частиц, работающий в межгалактическом газе.

Исследователи провели компьютерное моделирование. Оно показало, что внутри магнитного поля электроны движутся крайне быстро и при этом испускают так называемое синхротронное излучение. Оно и было зафиксировано радиотелескопом в виде радиоволн.

По мнению авторов работы, полученные результаты опровергают современные теории о механизме ускорения частиц в межгалактических областях космического пространства.

Петербургские ученые разработали двигатель для ионных звездолетов
Землю начали готовить к столкновению с астероидом Didymos
Общество Наука Общество Космос
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
Государственную проверку на ГОСТы прошли 1,8 тысячи товаров
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована