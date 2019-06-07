Беларусь намерена активнее сотрудничать с Подмосковьем

Беларусь готова к совместной работе с Московской областью на взаимовыгодной основе по всем направлениям. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, состоявшейся в рамках ХXIII Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщается на сайте Посольства Беларуси в РФ.

Владимир Семашко и Андрей Воробьев договорились о проведении мероприятий в рамках Рабочей группы по развитию и координации сотрудничества Беларуси и Московской области, что позволит оперативно принимать решения по самым актуальным вопросам, осуществлять координацию работы госорганов, предприятий и организаций сторон по реализации достигнутых договоренностей.

Справка

В 2018 году товарооборот Республики Беларусь с Московской областью составил 5,8 млрд. долларов и по сравнению с 2017 годом увеличился на 4 процента. В январе-апреле 2019 г. товарооборот составил 1,8 млрд. долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 3,1 процента. По объему товарооборота Беларусь является самым крупным торговым партнером столичной области России. По показателю белорусского экспорта область занимает первое место среди российских регионов. В Москве и Московской области находится более 80 собственных субъектов ТПС предприятий Беларуси, выпускающих промышленную, сельскохозяйственную продукцию и потребительские товары.