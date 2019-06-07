"Яблоков-Сад" под Рязанью подвергся проверкам и штрафам

Осмотрись вокруг и сделай что-то полезное сам, своими руками, с участием друзей, родных или просто соседей. Посади дерево, когда срок для этого подходящий. Прибери на берегах реки после разлива. Исправь протечку на водопроводе летом или птиц зимою подкорми. Не топи все в словах, безадресных упреках, а попытайся что-то изменить, зажги хотя бы одну свечу…

Именно так относился к жизни и всему, что нас окружает, известный ученый, эколог и общественный деятель Алексей Владимирович Яблоков. В год, когда его не стало, друзья и соратники пообещали друг другу продолжить начатый им проект переустройства жизни и наших отношений с природой в том месте, где мы когда-то родились, жили, работали или выбрали уже в зрелом возрасте.

Для Алексея Яблокова и его спутницы, жены и друга Дильбар Кладо, таким местом стала ничем не выдающаяся внешне деревня Петрушово в 30 километрах от Касимова. Рядом со зданием старой школы, в которой они поселились и тем самым спасли ее от участи быть разобранной на дрова, уже зацвели вишни, яблони и сливы в той части сада, что Яблоков успел посадить сам. А еще более сотни молодых саженцев - в основном, яблонь и маньчжурского ореха, посаженных волонтерами, только набирают силу в окружении неприхотливых и быстро растущих сосен.

Сосны тут вокруг, куда ни посмотри. Бывшие колхозно-совхозные земли, поделенные в начале 90-х на паи и скупленные у деревенских за бесценок, некому обрабатывать. Да и желания такого у новых собственников нет. Покупали ведь не для того, чтобы пшеницу, лен или сады выращивать, а чтобы выгодно перепродать. Как ожидали, раз - и ты миллионер. Но то ли рынок перегрели, то ли сам он рухнул, покупателей на всех продавцов явно не хватило.

Вот и остались неприкаянными, зарастают сорной травой и мелколесьем тысячи гектаров пахотной земли и в Рязанской области, и в других схожих с ней регионах.

Россельхознадзор и его территориальные управления уже не раз меняли тактику, чтобы призвать к ответственности таких землевладельцев. То под одну гребенку пытались всех подстричь, выписывая смехотворные штрафы, то начинали действовать избирательно.

Под такой избирательно-показной контроль попал минувшей осенью и "Яблоков-Сад". Инспектор из Касимова, составивший акт осмотра земельного участка, умудрился "не заметить" среди пожухлой травы несколько десятков молодых яблонь, подвязанных к колышках, и столько же слив, вишен, маньчжурского ореха. Те, что успели за год-полтора подрасти, были летом 2018 года обкошены, и "Российская газета" об этом сенокосе рассказывала.

В управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, куда поступил из Касимова упомянутый акт, не вдаваясь в детали и конкретные обстоятельства, вынесли постановление об административном правонарушении - на том основании, что трава не на всем участке скошена и рубить топором поднявшиеся сосны хозяева не решаются. И только получив возражения и контрдоводы от инициаторов "Яюлоков-Сада", назначили повторный осмотр.

Такая проверка состоялась 13 мая в присутствии главы Гиблицкого сельского поселения В.А. Трубочкина и деревенской общественности. Прибывший из Рязани инспектор смог убедиться, что более 65 процентов площади уже занято плодовыми посадками, а сам участок опахан, по его периметру создан противопожарный (и антибраконьерский!) ров. Подросшие яблони уже могут быть обкошены, но на большей части сада, где деревца еще очень хрупкие, машинная косьба "не представляется возможной" из-за опасности травмировать или вовсе погубить посаженное.

Объективная ситуация на земельном участке и уже проведенные здесь агротехнические мероприятия, в том числе удаление и пересадка сосен, мешающих росту плодовых деревьев, нашли отражение в протоколе повторного осмотра. По настоянию проверяющего, как того требует буква служебной инструкции, свои подписи под документом поставили пресс-секретарь Гринпис России Евгений Усов, специально приехавший из Петербурга, и корреспондент "Российской газеты" - автор этих строк, выбравшийся на один день из Москвы.

Пожав друг другу руки, мы с облегчением разъехались - недоразумение разрешилось, можно заняться другими делами. Но не тут-то было. Полгода переписки с заместителем начальника Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Алексеем Леонтьевым, устных и письменных консультаций с начальником отдела земельного надзора в том же управлении Денисом Даниленко, его заместителем Вячеславом Шульгиным и проведения повторной проверки оказалось недостаточно, чтобы дезавуировать протокол осмотра, составленный осенью 2018 года с грубыми нарушениями, и на этом основании закрыть, признав необоснованным, административное производство.

Тот инспектор из Касимова, что составил недостоверный протокол, со своей должностью уже расстался. А недоразумение, возникшее по его вине, старшие товарищи в Рязани разрешить не могут или не хотят, ссылаясь на свой же административный регламент. И посылают создателей "Яблоков-Сада" искать справедливость в суде.

Когда он состоится и будет ли вообще, гадать не станем. Но на яблонях и вишнях, которые этой весной уже цвели, сейчас наливаются первые плоды. И мы не сомневаемся: экосаду в Петрушово быть, кто бы и с какими мыслями на него ни покушался.

А всех, кто с нами, зовем в июле на сенокос. Узнать подробности и заявиться на участие, можно в разделе "Яблоков-Сад" по ссылке или написать прямо в "РГ" по адресу yemel@rg.ru.