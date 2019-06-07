Смартфон "Яндекс.Телефон" подешевел почти в два раза. Можно покупать?

В ходе ПМЭФ глава "Яндекса" Аркадий Волож заявил, что позиционирование смартфона "Яндекс.Телефон" было организовано неправильно. По его словам, на презентации аппарат "показали как iPhone", что было ошибкой, пишет ТАСС.

Особенностью проекта "Яндекс.Телефон", как утверждает Волож, была возможность использовать программную оболочку, разработанную в компании, на "обычных аппаратах с конвейера".

Буквально за несколько дней до выступления главы "Яндекса" СМИ обратили внимание на драматическое падение цены на смартфон в российской рознице. Аппарат, на старте продаж (в декабре 2018 года) стоивший 18 тысяч рублей, продается сейчас за 10 тысяч. По этой цене гаджет предлагают DNS, "М.Видео", "Ситилинк", "Эльдорадо" и другие магазины.

"Яндекс.Телефон" представляет собой бюджетный аппарат, базирующийся на Snapdragon 630, работающим в паре с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами ПЗУ (их можно расширить при помощи карты памяти).

В комплекте также имеются двойная основная камера на 13 мегапикселей и фронтальная на 5 мегапикселей, разъем для наушников, 5,65-дюймовый экран с нестыдным разрешением FullHD+, сканер отпечатка пальца, модуль NFC, лоток для двух SIM-карт. Работает устройство на Android 8.1, в "Яндексе" обещают, что обновление до девятой версии обязательно будет.

По характеристикам это неплохой "середнячок", который, конечно, не стоило покупать за 18 тысяч рублей. А вот за 10 тысяч он выглядит уже достаточно привлекательно, особенно с учетом подписки на "Яндекс.Плюс" (музыка, скидки на такси и каршеринг) и другие бонусы на сумму около трех тысяч рублей.

Еще одна особенность "Яндекс.Телефона" - это голосовая помощница Алиса, которая доступна не только в фирменном приложении (как на других смартфонах), а вообще везде. Управлять умным домом, который был представлен в конце мая, со смартфона "Яндекса" будет значительно проще - особенно если у вас нет колонки с Алисой и вы не планируете ее покупать.

Есть одно очень большое "но" - продать смартфон получится по цене не более семи тысяч рублей, а то и ниже. Ведь подписка на "Яндекс.Плюс" уже будет закреплена за первым владельцем, и новый владелец не сможет сделать ее своей - даже если подписка будет активной.

Конкурентов у "Яндекс.Телефона", если учесть наличие NFC, не так много. Среди них - Samsung Galaxy A6 и Huawei P Smart.