Свадьбы не будет: слиянию FCA и Renault помешала политика

В коммюнике FCA (Fiat Chrysler Automobiles) говорится, что компания решила "немедленно отозвать своё предложение о слиянии, которое было сделано Renault Group", отметив, что оно было сбалансировано и выгодно для всех сторон. Однако "эта комбинация оказывается невыполнимой из-за политических условий во Франции".

В первом сообщении Renault эта причина подтверждается: "Совет директоров не принял решения, так как французские власти обратились с просьбой об отсрочке голосования".

Напомним, французское правительство является держателем 15% акций Renault. Позже Renault Group выразила благодарность за конструктивный подход FCA и Nissan, который, казалось, при всех раскладах остаётся не у дел и, если верить французским СМИ, выступал против слияния. Напомним, у Nissan есть 15-процентный пакет акций Renault.

Таким образом, Volkswagen и Toyota бояться нечего - нового мощного конкурента по объёмам продаж автомобилей в мире пока не будет. Напомним, в конце мая FCA сделал Renault Group предложение о слиянии, согласно которому акции новой компании будут распределены поровну между партнерами.