Трамп: Отношения России и США были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп считает, что отношения Москвы и Вашингтона были подпорчены расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимался делом о "вмешательстве РФ в американские выборы". Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией, - заявил американский президент. - Они были подпорчены лживой "охотой на ведьм".

Напомним, в апреле минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера о "российском вмешательстве" в американские выборы 2016 года. В рамках этого дела спецпрокурор также расследовал, имел ли место сговор Трампа с российскими властями, а также препятствовал ли он правосудию. После двух лет тщательного расследования Мюллер не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Россией, а также попыток оказать влияние на ход расследования со стороны президента.

В конце мая Мюллер подал в отставку со своего поста. При этом он заявил, что не хочет больше давать показания перед конгрессом США. "Я не предоставил бы информации больше той, которая уже и так обнародована", - отметил спецпрокурор.