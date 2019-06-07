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07.06.2019 15:05
Рубрика: Видео

Видео: на подрезавший чужую машину Land Rover рухнул фонарный столб

Текст: Вадим Давыденко

В пятерку наиболее кликабельных сюжетов автомобильного видео традиционно входят "маленькие хитрости и лайфхаки от ветеранов автосервиса", "страшные ДТП", "блондинка за рулем" и "новинки автопрома, которые могут позволить себе лишь единицы". Но самое популярное видео у водителей всего мира - "наглец за рулем получает молниеносный пинок от Провидения", про то, как нарушающий ПДД и неписаные кодексы поведения лихач попадает в неприятную ситуацию: вылетает в кювет, врезается в столб, попадается на глаза гаишникам и т.д.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Такие ролики собирают сотни тысяч просмотров на YouTube и входят во всевозможные подборки "лучшее, любимое, на все времена". Хотите свеженький такой сюжет? Получите.

На одной из столичных дорог водитель белого Land Rover спровоцировал масштабное ДТП. Сначала он слишком резво перестроился в правый ряд, не глянув в зеркальце, и вышвырнул на обочину черный Mercedes. Заметил, что что-то не так, и резко вывернул влево, где подрезал еще как минимум одну машину, а то и две, и лишь после этого остановился в недоумении.

Тут-то и пришла "ответка" от Дорогого Мироздания. Поврежденный сбитым "мерседесом” фонарный столб держался как мог, терпел, а потом перестал отчаянно цепляться за провода и рухнул точнехонько на крышу лихачу в Land Rover. Если это было не воздаяние лихачу за неосмотрительность за рулем, то что же это было?

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#видео #авто