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08.06.2019 23:28
Рубрика: Спорт

Артем Дзюба: Еще 10-15 минут без голов - и началось бы легкое раздражение

Текст: Илья Соболев (Саранск)
Главным героем матча Россия - Сан-Марино, завершившегося со счетом 9:0 в пользу сборной России, стал капитан нашей команды Артем Дзюба, забивший четыре мяча. После игры Артем оказался одним из немногих, кто остановился пообщаться с прессой.

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Артем Дзюба: Приятно такую компанию обогнать. Но главное, что мы сегодня сыграли очень сконцентрировано. Сан-Марино - очень опасный соперник. Первые 25 минут не могли их вскрыть. Еще 10-15 минут, и началась бы не паника, но легкое раздражение. Очень приятно, что победили, тем более, впервые в истории с таким счетом. Очень рад, что забил. Мог еще забить, но это футбол. Потрясающая атмосфера. До этого у меня было мнение, что в Саранске не очень любят футбол. Приношу извинения болельщикам Саранска. Встретили нас здесь очень гостеприимно. Но теперь думаем о Кипре. Неприятный соперник, будет играть в оборону. Но у нас есть свои задачи: мы очень хотим попасть на Евро.

Предыдущий рекорд сборной России по количеству забитых мячей в одном матче, держался 24 года. Как думаете, этот долго продержится?

Артем Дзюба: Думаю долго, если Гибралтар нам не попадется.

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Артем Дзюба: Да он получил там пару апперкотов, я парня за руку поймал, мол, ну чего вы делаете. Интересно, выбежавший парень до середины поля рукой дотронулся. Может, какую-то ставку сделал? Вообще, в принципе, удивился, как долго не могли этого человека поймать. Долго за ним бегали.

Это было лучше, чем выбежавшая девушка?

Артем Дзюба: Нет, девушка была бы поинтересней.

Что знаете про Кипр?

Артем Дзюба: К Кипру будем готовиться уже завтра. Неприятный он. В любом случае, мы проиграли Бельгии, нам нужно набирать очки. А сегодня хотели забить больше, потому что потом мало ли какие показатели потребуются.

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