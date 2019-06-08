Чем будет расцвечен День многонациональной России в белорусской столице

Выставка российского автопрома, музыкальное многоголосие, фольклорные коллективы собрали жителей и гостей белорусской столицы 8 июня на торжества под девизом "День многонациональной России". Праздник, уточняют местные новостные порталы, организован в историческом сердце мегаполиса и на сцене у Дворца спорта.

В Верхнем городе, который окружают реконструированные постройки 16-18 веков, откроются сразу два десятка интерактивных зон: "Русь сказочная", "Город мастеров", "Краса России" и "Россия туристическая". Зрителей ожидает дневной концерт творческих коллективов и многочисленных гостей из Союзного государства.

А для юношей и девушек, обдумывающих житье, в этот день будут работать не только развлекательные зоны, но и образовательные площадки, где им подробно расскажут о деятельности российских вузов в Синеокой, а также Белорусско-Российского университета.

Впервые на спортивной площадке состоятся показательные соревнования и мастер-классы федераций скейтбординга и уличной гимнастики "Воркаут", армрестлинга. Все желающие, включая детей, смогут принять участие в традиционных "Веселых стартах", состязаниях и играх, победителей которых наградят памятными призами и сувенирами. Специальную детскую программу подготовили артисты вокальной группы "Волшебники двора" и ансамбля "Радуга". Между прочим, юным гостям будет предложено покататься на пони, а их родителям - на мотоциклах байкеров.

Ощутить духовный мир и культурные традиции братского народа белорусы смогут также, посетив Русский, Поволжский и Северо-Кавказский дворики. А знатоков и любителей исторической летописи ожидает музей на колесах "Россия морская". С традициями и народными костюмами предложат познакомиться представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор.

Желанной гостьей на минской площадке, в один голос отмечают порталы, станет звезда эстрадной и джазовой сцены, народная артистка России Лариса Долина. А оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана, как всегда, покорит слушателей культовыми джазовыми стандартами.

Организаторы обещают поразить зрителей и пышным букетом театральных номеров и постановок. Свою программу представит на праздничном фестивале искусств знаменитый "Хор Турецкого", который за три десятка лет выступил практически на всех лучших мировых сценах. Приглашает в Верхний город и хор русской песни имени Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский ансамбль "Хамар-Ял".

Хореографическими номерами и оригинальными постановками смогут удивить ансамбль танца "Лезгинка" из Дагестана, ансамбль народного танца имени Гаскарова из Башкортостана, ансамбль песни и пляски Северно-западного военного округа и Академический ансамбль танца "Каприс" из Калуги.

Нет сомнений и в том, что на гостеприимной белорусской земле торжества не обойдутся и без праздничного хлебосольства. Все желающие смогут отведать лакомства многонациональной кухни России. Известно даже, что будут угощать по традиции и солдатской гречневой кашей, ароматными чаями и прохладным квасом, пряниками и пышными пирогами. Будет работать и фудкорт.

Организаторами праздника, уточняют столичные власти, вместе с ними выступают посольство России в РБ, представительство Россотрудничества, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников и центр национальных культур.