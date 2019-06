Экономия 10000 рублей. Топовый Xbox с играми получил доступный ценник

Microsoft не отстает от коллег по цеху и тоже запустила грандиозную распродажу в преддверии Международной выставки E3, как это сделали ранее Ubisoft и CD Projekt.

В цифровом магазине Xbox пользователей ждут сотни выгодных предложений на игры и дополнения для Xbox One, в том числе Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Crackdown 3, NBA 2K19, Call of Duty: Black Ops 4 и многое другое.

Но самое интересное предложение - это акции, связанные с самими консолями Microsoft. В розничных сетях "М.Видео", "Эльдорадо" и DNS действует скидка 10000 рублей на приставку Xbox One X в базовой комплектации и 6000 рублей - на все остальные комплекты. Кроме того, вместе с Xbox One X в подарок идет 14-дневная подписка Live Gold и месяц GamePass, что делает этот бандл еще более привлекательным.

Акция по распродаже игр закончится 17 июня, скидки на приставки будут действовать до 23 июня.