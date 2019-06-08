Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что УАЗ, входящий в группу Sollers, будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения.

Представитель Sollers рассказал RNS, что речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке. Инженерные решения, которые использовались при разработке Aurus, будут применяться при создании платформы "Патриот 2020".

Напомним, ранее сообщалось, что на ульяновском автозаводе наладят производство аналога Toyota Land Cruiser Prado. "Русский Прадо" планируют выпустить в 2020 году. Автомобиль будет рамным и полноприводным, причем на одной платформе представят целое семейство машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.

"Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу. По предварительной информации, "Патриот-2020" оснастят новыми турбодвигателями ЗМЗ. Стандартная версия будет развивать 150 л.с., более дорогая - 170 л.с. Обе модификации объемом 2,3 л.

В планах также и новый 2,5-литровый "атмосферник" мощностью 145 л.с. и новая раздаточная коробка. Не исключено появление в моторной гамме "Патриота-2020" дизельного двигателя.

В минимальной комплектации автомобиль обойдется в 1,5 млн рублей. При этом более мощные и богато оснащенные версии будут продаваться за сумму более 2 млн рублей.

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.