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08.06.2019 17:22
Рубрика: Российский автопром

Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus

Текст: Юрий Зубко
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что УАЗ, входящий в группу Sollers, будет использовать технологии Aurus при производстве внедорожника нового поколения.

Представитель Sollers рассказал RNS, что речь идет об электронных системах помощи водителю, а также о гибридной силовой установке. Инженерные решения, которые использовались при разработке Aurus, будут применяться при создании платформы "Патриот 2020".

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Напомним, ранее сообщалось, что на ульяновском автозаводе наладят производство аналога Toyota Land Cruiser Prado. "Русский Прадо" планируют выпустить в 2020 году. Автомобиль будет рамным и полноприводным, причем на одной платформе представят целое семейство машин, включая внедорожник, пикап, фургон и минивэн.

"Русский Прадо" обойдётся Ульяновскому автозаводу в 7,4 млн долларов по текущему курсу. По предварительной информации, "Патриот-2020" оснастят новыми турбодвигателями ЗМЗ. Стандартная версия будет развивать 150 л.с., более дорогая - 170 л.с. Обе модификации объемом 2,3 л.

Фото: Drom.ru
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В планах также и новый 2,5-литровый "атмосферник" мощностью 145 л.с. и новая раздаточная коробка. Не исключено появление в моторной гамме "Патриота-2020" дизельного двигателя.

В минимальной комплектации автомобиль обойдется в 1,5 млн рублей. При этом более мощные и богато оснащенные версии будут продаваться за сумму более 2 млн рублей.

В этом году, как уже сообщала "РГ", главная премьера компании - "Патриот" с "автоматом". Его появление стоит ждать осенью.

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