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08.06.2019 10:03
Рубрика: Культура

Первый канал снимет новый сезон "Голос дети"

Текст: Инга Бугулова

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о том, какая судьба ждет "Голос дети". По его словам, шоу закрывать не будут и в скором времени поклонники увидят продолжение популярной программы.

Фото: youtube.com/ The Voice Kids Russia/Голос Дети
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу "Голос. Дети"

- Конечно, будет новый сезон, - приводит слова главы телеканала агентство РИА Новости.

Напомним, последний - шестой - сезон шоу запомнился телезрителям громким скандалом. Зрители заподозрили победительницу Микеллу Абрамову в накрутке голосов, что после подтвердило исследование компании, которая занимаемся проверкой результатов "Голоса". В связи с этим канал снял специальный выпуск, где победителями назвали всех финалистов проекта. Приз - миллион рублей - достался каждому.

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