Первый канал снимет новый сезон "Голос дети"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал о том, какая судьба ждет "Голос дети". По его словам, шоу закрывать не будут и в скором времени поклонники увидят продолжение популярной программы.

- Конечно, будет новый сезон, - приводит слова главы телеканала агентство РИА Новости.

Напомним, последний - шестой - сезон шоу запомнился телезрителям громким скандалом. Зрители заподозрили победительницу Микеллу Абрамову в накрутке голосов, что после подтвердило исследование компании, которая занимаемся проверкой результатов "Голоса". В связи с этим канал снял специальный выпуск, где победителями назвали всех финалистов проекта. Приз - миллион рублей - достался каждому.