Сборная России одержала самую крупную победу в своей истории

Сборная России разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 в матче квалификации Евро-2020, проходившем на "Мордовия Арене" в Саранске.

Покером отметился Артем Дзюба, а Федор Смолов сделал дубль. Кроме того, по одному мячу забили Федор Смолов и Антон Миранчук, а также автоголом отметился Микеле Чеволи. Эта победа стала самой крупной в истории нашей команды.

Ранее рекордными для нашей команды были два матча.

В отборе на Евро-2016 сборная России обыграла Лихтенштейн - 7:0, причем, как и в Саранске, покер сделал Артем Дзюба. А в квалификации к Евро-1996 сборная России с тем же счетом разгромила Сан-Марино. Что еще любопытно, обе эти победы были одержаны на выезде.