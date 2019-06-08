В Дагестане автомобиль с пассажирами сорвался в 50-метровую пропасть

В Дагестане легковой автомобиль УАЗ, в котором находились водитель и четыре пассажира, сорвался в 50-метровую пропасть. Водитель машины погиб на месте, пассажиры - травмированы.

Как сообщает региональное МВД, авария произошла в ночь на 8 июня в Цунтинском районе республики, на отрезке дороги между селами Бешта и Генух. Причиной ДТП стал камнепад.

Пострадавших достали местные жители и спасатели. Шофер УАЗа от полученных травм скончался на месте, четверых удалось госпитализировать, но двое из них - в критическом состоянии.

Отметим, что в горном Дагестане наблюдается повышенная сейсмическая активность. В конце мая и начале июня в республике произошло несколько землетрясений.