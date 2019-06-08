Беларусь стремится наращивать кооперацию с Архангельским регионом

Петербургский международный экономический форум, который 8 июня подводит черту под итогами трехдневных деловых встреч и контрактов, расширил просторы для регионального взаимодействия и в рамках Союзного государства, сообщает его информационный портал.

Белорусская сторона накануне выложила на стол переговоров с губернатором Архангельской области Игорем Орловым солидный пакет предложений по поставкам необходимой для северного региона России новейшей транспортной техники.

В качестве приоритетных направлений развития двустороннего сотрудничества белорусский посол Владимир Семашко назвал и сферы деревопереработки, строительства, поставок продуктов питания, техники для лесозаготовки.

Архангельскую область, которая славится не только своими боевыми викториями прошлых веков, но и космическими стартами с полигона "Плисецк", справедливо считают морскими воротами РФ. Ведь местный многопрофильный порт работает круглый год и может пропускать грузопоток до 4,5 млн. тонн. Перспективным является и лесопромышленное направление области, где успешно функционируют несколько крупных целлюлозно-бумажных комбинатов.

Кстати, выгодное географическое положение, развитая транспортная сеть, высококвалифицированные кадры, поддержка местной власти определили инвестиционную привлекательность Архангельской области.

Глава миссии РБ дал понять, что белорусские производители готовы в полной мере обеспечить потребности области в современной карьерной, коммунальной, лесозаготовительной, грузовой и дорожно-строительной технике, в пассажирской технике, включая новейшие высокотехнологичные модели электробусов.

Кстати, в настоящее время, по информации посольства, парк автобусов транспортных предприятий Архангельска и Северодвинска насчитывает уже около 100 единиц автобусов МАЗ. Только в истекшем году в регион поставлено около 40 автобусов и грузовых автомобилей, а также 16 карьерных самосвалов БелАЗ.

Владимир Семашко предложил рассмотреть возможность создания в регионе полноценного сервисного центра по обслуживанию и ремонту минской техники. На встрече было предложено наращивать объемы экспорта в Архангельскую область строительных услуг и лифтового оборудования, реализовать проект строительства Белорусского квартала, в том числе с привлечением кредитных ресурсов банков РБ. Данный подход, уточнили в дипмиссии, уже оправдавший себя в ряде российских регионов, позволяет местным властям выкупать в муниципальную собственность уже завершенные объекты строительства.

Игорь Орлов уже выразил заинтересованность в принятии плана мероприятий по региональному сотрудничеству, а белорусский дипломат, в свою очередь, предложил организовать выезд бизнес-кругов республики в Архангельскую область.

Кстати, на Петербургском форуме состоялась встреча Владимира Семашко и с председателем Комитета по внешним связям Северной столицы России Евгением Григорьевым.