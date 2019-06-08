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08.06.2019 15:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК сообщил подробности жесткой посадки самолета на Кубани

Фото: Пресс-служба ЮСУТ СК РФ Фото: Пресс-служба ЮСУТ СК РФ
Фото: Пресс-служба ЮСУТ СК РФ

В Южном следственном управлении на транспорте СКР, которое проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета Як-52 в Новокубанском районе Краснодарского края, рассказали о некоторых деталях происшествия. Как выяснилось, во время инцидента в машине находилось не два человека, а только ее пилот.

На Кубани агроном хозяйства погиб от удара лопастью вертолета

В информации, помещенной сегодня днем на официальном сайте ведомства, говорится, что, по уточненным данным, 8 июня в 11.30 минут неподалеку от хутора Фортштадт совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет Як-52. На его борту находился один человек - пилот 1972 года рождения, житель кубанского города Абинска.

В результате аварии он получил "многочисленные легкие повреждения тела". Со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Сообщается, что самолет "принадлежал общественной некоммерческой организации им. Балуева".

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Авиакатастрофы
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