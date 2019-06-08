СК сообщил подробности жесткой посадки самолета на Кубани

В Южном следственном управлении на транспорте СКР, которое проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки самолета Як-52 в Новокубанском районе Краснодарского края, рассказали о некоторых деталях происшествия. Как выяснилось, во время инцидента в машине находилось не два человека, а только ее пилот.

В информации, помещенной сегодня днем на официальном сайте ведомства, говорится, что, по уточненным данным, 8 июня в 11.30 минут неподалеку от хутора Фортштадт совершил жесткую посадку частный двухместный легкомоторный самолет Як-52. На его борту находился один человек - пилот 1972 года рождения, житель кубанского города Абинска.

В результате аварии он получил "многочисленные легкие повреждения тела". Со слов пилота, у воздушного судна отказал двигатель. Сообщается, что самолет "принадлежал общественной некоммерческой организации им. Балуева".

Сейчас проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.