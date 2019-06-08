Станислав Черчесов: Предыдущий рекорд сборной мне в карьере не помог

Впрочем, главный тренер гостей Франко Варрелла, первым представший перед журналистами на послематчевой пресс-конференции, не выглядел раздавленным человеком. Он признался, что предчувствовал болезненный итог встречи и даже нашел в себе силы пошутить. На вопрос, когда же сборная Сан-Марино сможет играть на равных с Россией, Варрелла усмехнулся: "Нас к этому времени уже не будет".

Наставник россиян Станислав Черчесов, вошедший в зал под звучные аплодисменты, был, разумеется, в совершенно другом настроении. Хоть и не скрывал своего скептического отношения к установленному его подопечными достижению.

То, что сборная России сегодня одержала самую крупную победу в своей истории, имеет для вас какое-то значение?

Станислав Черчесов: Сегодня я узнал, что тогда я как вратарь установил рекорд (в отборе к Евро-1996 сборная России обыграла Сан-Марино со счетом 7:0 - прим "РГ"), а теперь сделал это, как тренер. Честно говоря, мне тот рекорд в карьере не помог. Как я и говорил, для нас было важно сыграть правильно. Правильные действия привели к забитым мячам.

Как отнеслись к баннеру болельщиков, на котором они назвали игроков сборной России "наши парни"?

Станислав Черчесов: Баннер этот мы видели и до игры. Это нас не может не радовать. Сегодня были великолепные декорации. Великолепный стадион, великолепное поле, полный стадион.

Артем Дзюба сегодня оформил покер. Как оцените его игру, как капитана и форварда?

Станислав Черчесов: То, что мы просили от него выполнить, как от капитана и игрока, он все сделал. Можно занести ему игру в актив. Конечно, у него и у других были нюансы, но это мы уже в спокойной обстановке проанализируем и оценим.

Все чаще на поле во время матча выбегают болельщики. Сегодня без этого тоже не обошлось. Ваше к этому отношение?

Станислав Черчесов: Если бы выбежала девушка, было бы приятней. Парень мне не понравился. Но если серьезно, смысл этих выбеганий мне непонятен. Хотите поиграть за сборную? Позвоните, выпустим.

Команда Сан-Марино сегодня была слабее нас. Как считаете, вообще такие матчи нужны?

Станислав Черчесов: Мы тоже бываем заведомо слабее кого-то.

Например?

Станислав Черчесов: Допустим, заведомо слабее чемпионов мира. Но мы тоже хотим играть на этом уровне. Надо уважать такие команды. С каждым годом они будут прибавлять в своем уровне.

Вы довольны, что матч прошел именно в Саранске. Сегодня на игре присутствовали 42 тысячи зрителей. Наверняка, если бы играли в Москве и Санкт-Петербурге, игра состоялась бы в будничном режиме…

Станислав Черчесов: Не хочу обижать Москву и Санкт-Петербург. Там тоже бывают аншлаги. Но у нас есть определенное понимание, где и как играть. Думаю, мы сделали правильный выбор, где играть. Честно говоря, мы уже мыслями перед игрой с Кипром. У нас еще остался Нижний Новгород, плюс есть Волгоград и Екатеринбург. Если это не будет мешать подготовке к игре, в этих городах мы тоже сыграем.

После такой победы нет опасения, что команда немного расслабится перед игрой с Кипром. При том, что соперник по уровню более крепкий…

Станислав Черчесов: Я уже поздравил в раздевалке команду с победой, подобрал нужные слова. Они профессиональные люди. Через два дня игра совершенно другого уровня. Мы находимся в турнире, здесь есть стратегия и тактика. В Нижнем, понятное дело, тоже хочется показать хороший футбол, но соперник правильно вы сказали, другого уровня. Все нюансы, что по подготовке, что по тактике, надо взвесить, и принять правильное решение.

Почему во втором тайме вы заменили братьев Миранчуков?

Станислав Черчесов: Отвечу просто: потому что тренер так решил. На самом деле, все задания, которые были перед ними поставлены, выполнены. Но надо было добавлять в атаке. После замен мы снова начали забивать. Они свою партию сыграли хорошо. Им потихоньку нужно становиться основными игроками сборной. Сегодня мы такую возможность им предоставили.

Как оцените игру Федора Кудряшова?

Станислав Черчесов: Федора я знаю давно. В 17-18 лет он у меня в "Спартаке" играл. Эти полгода, что он провел в Турции - ему пошли в плюс. И он в некоторых компонентах добавил. Хочется, чтобы он продолжал расти. Посмотрим, как теперь наши топ-клубы отреагируют на его игру.