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09.06.2019 18:44

Астраханский фермер намерен отсудить часть "золота сарматов"

Текст: Николай Грищенко

Житель Астраханской области Рустам Мудаев намерен в судебном порядке добиваться вознаграждения за обнаруженные артефакты в кургане "Богомольские пески". Фермер считает, что имеет право требовать денежную выплату, так как он лично обнаружил "золотой клад" и раскопки захоронения II тысячелетия до нашей эры проходят на его землях.

Фото: Päästeamet
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"Мне не выплатили ни компенсации, ни премии, даже грамоту не дали. И землю испортили: раньше там было пастбище для животных, теперь пустырь с песком вместо травы", - заявил РИА Новости Рустам Мудаев.

Напомним, что в начале мая на кургане "Богомольные пески", занесенным в реестр археологических памятников еще в середине ХХ века, начались раскопки. Обнаружено 14 погребений различного периода, в том числе с богатым погребальным инвентарем.

Среди них выделяются золотые украшения, найденные в захоронении мужчины ростом около двух метров. В могиле найдены уникальные по красоте золотые украшения с драгоценными камнями конской сбруи и снаряжения.

Кстати

В 1984 году на окраине села Косика Астраханской области экскаваторщик Владимир Тихонов случайно наткнулся на курган, в котором были обнаружены артефакты, стоимостью 320 миллионов рублей. Пока власти региона принимали решение о реагировании, захоронение оказалось частично разграблено неизвестными. После пяти лет судебных разбирательств Владимиру Тихонову было выплачено десять тысяч рублей.

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