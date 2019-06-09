Действующий премьер Молдавии распустил парламент

Действующий премьер-министр Молдавии Павел Филип, опираясь на решение Конституционного суда (КС) Молдавии, подписал указ о роспуске парламента и назначил на 6 сентября досрочные парламентские выборы.

Согласно принятому судьями КС решению, президент Молдавии Игорь Додон был отстранен от власти за то, что отказался подписать указ о роспуске парламента - суд счел такой отказ противоречащим конституции. Также, согласно решению КС, Филип был назначен и.о. президента Молдавии.

Между тем законный президент Молдавии Игорь Додон обратился к мировому сообществу с призывом помочь мирной передаче власти в стране.

"Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - написал он на своей странице в Facebook.

Противостояние президента Додона, выдвинутого оппозиционной Партией социалистов Молдовы (ПСР) и действующего премьер-министра Павла Филипа, представляющего правящую Демократическую партию, обострилось накануне, когда ПСР и проевропейский блок ACUM создали коалицию, получив таким образом парламенткое большинство и возможность сформировать, наконец, правительство - впервые за последние три месяца.